Una campaña para el olvido: Yacaré XV volvió a perder y atraviesa su peor momento en el Super Rugby

El equipo paraguayo volvió a mostrar dificultades tanto en defensa como en la generación ofensiva, aspectos que marcaron gran parte de la competencia y que lo mantienen lejos de los puestos de protagonismo.

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Capibaras aprovechó los errores y manejó mejor los momentos claves del partido para quedarse con una valiosa victoria de local, profundizando aún más el complicado presente de Yacaré XV.

Lejos de pelear por instancias decisivas, la franquicia nacional afronta el cierre del campeonato con el objetivo de terminar de la mejor manera posible una temporada para el olvido, marcada por resultados negativos y una evidente falta de regularidad.

Con pocas fechas por disputarse, Yacaré XV buscará rescatar aspectos positivos pensando ya en la reconstrucción del plantel y en un futuro más competitivo dentro del rugby profesional sudamericano.