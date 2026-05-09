Polideportivo
09 de mayo de 2026 a la - 13:08

Una campaña para el olvido: Yacaré XV volvió a perder y atraviesa su peor momento en el Super Rugby

Capibaras, la franquicia que debutó este año en el Super Rugby, le pasó por encima a Yacaré XV en el Héroes de Curupayty.
Capibaras, la franquicia que debutó este año en el Super Rugby, le pasó por encima a Yacaré XV en cancha de Santa Fe Rugby.

La temporada 2026 del Super Rugby Américas sigue dejando resultados adversos para Yacaré XV, que este viernes sufrió una nueva derrota ante Capibaras XV 53-21 en su visita a cancha de Santa Fe Rugby, en una campaña que ya es considerada una de las más difíciles para la franquicia paraguaya desde su participación en el certamen continental.

Por ABC Color

El equipo paraguayo volvió a mostrar dificultades tanto en defensa como en la generación ofensiva, aspectos que marcaron gran parte de la competencia y que lo mantienen lejos de los puestos de protagonismo.

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Capibaras aprovechó los errores y manejó mejor los momentos claves del partido para quedarse con una valiosa victoria de local, profundizando aún más el complicado presente de Yacaré XV.

Lejos de pelear por instancias decisivas, la franquicia nacional afronta el cierre del campeonato con el objetivo de terminar de la mejor manera posible una temporada para el olvido, marcada por resultados negativos y una evidente falta de regularidad.

Con pocas fechas por disputarse, Yacaré XV buscará rescatar aspectos positivos pensando ya en la reconstrucción del plantel y en un futuro más competitivo dentro del rugby profesional sudamericano.