Polideportivo
21 de mayo de 2026 a la - 11:07

Dani Vallejo debutará contra Cameron Norrie en Roland Garros

Daniel Vallejo, en camiseta blanca y pantalones cortos verdes, levanta la mano en celebración en la cancha de tenis.
Daniel Vallejo enfrentará a Cameron Norrie en la primera ronda de Roland Garros.gentileza

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo enfrentará al británico Cameron Norrie en la primera ronda de Roland Garros, el segundo evento de Grand Slam del 2026, a disputarse entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París.

Por ABC Color

El sorteo, realizado este jueves, deparó que Adolfo Daniel Vallejo enfrente al británico Cameron Norrie, de 30 años, ubicado en el puesto 22 de la clasificación ATP y que llegó a ocupar la octava posición.

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Vallejo (22), de ascendente carrera, es 70º en el escalafón mundial y accede de manera directa al cuadro principal del prestigioso evento sobre tierra batida por su ránking.

El duelo entre el paraguayo y el británico, vigésimo preclasificado, está fijado para el domingo 24.

El vencedor lidiará en la segunda ronda con el ganador de la llave entre el croata Marin Cilic (37 años y campeón del Abierto de Estados Unidos 2014) y el adolescente francés Moise Kouamé (17).