Dani Vallejo debutará contra Cameron Norrie en Roland Garros

El sorteo, realizado este jueves, deparó que Adolfo Daniel Vallejo enfrente al británico Cameron Norrie, de 30 años, ubicado en el puesto 22 de la clasificación ATP y que llegó a ocupar la octava posición.

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Vallejo (22), de ascendente carrera, es 70º en el escalafón mundial y accede de manera directa al cuadro principal del prestigioso evento sobre tierra batida por su ránking.

El duelo entre el paraguayo y el británico, vigésimo preclasificado, está fijado para el domingo 24.

El vencedor lidiará en la segunda ronda con el ganador de la llave entre el croata Marin Cilic (37 años y campeón del Abierto de Estados Unidos 2014) y el adolescente francés Moise Kouamé (17).