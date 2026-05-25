Polideportivo
25 de mayo de 2026 a la - 06:35

El colombiano Soto refuerza el ataque del Servigroup Benidorm, de la Superliga española

Imagen sin descripción

Benidorm (España), 25 may (EFE).- El Servigroup Benidorm ha fichado al opuesto colombiano Samy Soto, que llega procedente del UC3M Voleibol Leganés para reforzar el ataque del conjunto alicantino en la Superliga Masculina, según anunció este lunes el club que milita en la máxima categoría del voleibol español.

Por EFE

El jugador de Itagüí (Antioquia) militó durante las últimas cuatro campañas en el conjunto madrileño y destaca por su “capacidad ofensiva, velocidad de brazo y protagonismo en los momentos decisivos de los partidos”, según detalla el Servigroup Benidorm.

La entidad recordó, en su nota oficial, la actuación del colombiano en la fase de ascenso a la Superliga disputada hace dos temporadas, en la que fue elegido MVP de la final de Superliga 2 tras anotar 44 puntos con el Leganés.

En la pasada temporada, el colombiano disputó 13 encuentros en la Superliga Masculina y sumó 59 puntos con el equipo madrileño.

El Servigroup Benidorm destacó del jugador su experiencia reciente en la competición, su "hambre competitiva" y un perfil ofensivo que considera adecuado para el proyecto liderado por el técnico argentino Matías Guidolin.