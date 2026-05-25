El colombiano Soto refuerza el ataque del Servigroup Benidorm, de la Superliga española

El jugador de Itagüí (Antioquia) militó durante las últimas cuatro campañas en el conjunto madrileño y destaca por su “capacidad ofensiva, velocidad de brazo y protagonismo en los momentos decisivos de los partidos”, según detalla el Servigroup Benidorm.

La entidad recordó, en su nota oficial, la actuación del colombiano en la fase de ascenso a la Superliga disputada hace dos temporadas, en la que fue elegido MVP de la final de Superliga 2 tras anotar 44 puntos con el Leganés.

En la pasada temporada, el colombiano disputó 13 encuentros en la Superliga Masculina y sumó 59 puntos con el equipo madrileño.

El Servigroup Benidorm destacó del jugador su experiencia reciente en la competición, su "hambre competitiva" y un perfil ofensivo que considera adecuado para el proyecto liderado por el técnico argentino Matías Guidolin.