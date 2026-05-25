Martes, 26 de mayo de 2026

Rabat. Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, ofrece este martes una conferencia de prensa para facilitar la lista de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (18.00 GMT).

Ciudad de Panamá. El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, da a conocer este martes la lista oficial de jugadores que disputarán el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Redacción Deportes. La sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores empieza este martes con los partidos Lanús (ARG)-Mirassol (BRA) y Liga Deportiva universitaria de Quito (ECU)-Always Ready (BOL) (00.00) y Estudiantes La Plata (ARG)-Independiente de Medellín (COL), Flamengo (BRA)-Cusco (PER), Nacional (URU)-Coquimbo (CHI) y Universitario (PER)-Tolima (COL) (02.30).

Redacción Deportes. La fase de grupos de la Copa Sudamericana se reanuda este martes con los seis primeros partidos de la sexta jornada: Grêmio (BRA)-Montevideo City (URU), Millonarios (COL)-O'Higgins (CHI), Palestino (CHI)-Deportivo Riestra (ARG) y Sao Paulo (BRA)-Boston River (URU) (00.00) y San Lorenzo (ARG)-Recoleta (PAR) y Santos (BRA)-Deportivo Cuenca (ECU) (02.30).

París. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial, primer cabeza de serie y que ha encadenado cinco títulos de rango Masters 1.000, debuta este martes contra el francés Clement Tabur (171 del ránking) en el torneo de Roland Garros, el único Grand Slam que le falta.

En el cuadro femenino entran en escena la líder de la WTA, Aryna Sabalenka, que arranca contra la española Jessica Bouzas (50 del mundo), en la pugna de la bielorrusa por ganar por primera vez el título sobre la tierra de París, así como la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff, ante su compatriota Taylor Townsend. Información de Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Tras la jornada de descanso del lunes, el 109 Giro de Italia, que lidera desde el sábado el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), se reanuda este martes para afrontar la semana final, que comienza con la decimosexta etapa, corta, pero explosiva, entre Bellinzona y Carì, de sólo 113 kilómetros, pero con cinco puertos de montaña, el último hasta la meta tras una escalada de 11,6 al 8 %.

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 2ª etapa: San Juan-San Rafael.

- NBA. Final Conferencia Oeste. Quinto partido: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) (02.30 CET del miércoles).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 16ª etapa. Bellinzona-Carì. (113 kms).

- Mundial 2026. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, revela este martes en Nueva York la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 (17.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, da a conocer este martes la lista oficial de jugadores que disputarán el Mundial de 2026 (15.00 GMT).

- Mundial 2026. Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, ofrece una conferencia de prensa para facilitar la lista de convocados para el Mundial (18.00 GMT).

. Previas de los partidos Ind. del Valle (ECU)-Rosario Central (ARG), Libertad (PAR)-Universidad Central (VEN), Bolívar (BOL)-Independiente Rivadavia (ARG), Corinthians (BRA)-Platense (ARG), Fluminense (BRA)-La Guaira (VEN) y Peñarol (URU)-Ind. Santa Fe (COL).

. Previas de los partidos Atlético Mineiro (BRA)-Puerto Cabello (VEN), Caracas (VEN)-Botafogo (BRA), Cienciano (PER)-Juventud (URU), Olimpia (PAR)-Audax (CHI), Racing Club (ARG)-Independiente (BOL), Vasco (BRA)-Barracas Central (ARG), Bragantino (Bra)-Carabobo (Ven) y River Plate (Arg)-Blooming (Bol).

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde las 10.00 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Jessica Bouzas (ESP), Alexandre Müller (FRA)-Stefanos Tsitsipas (GRE) y Coco Gauff (USA/4)-Taylor Townsend (USA). No antes de las 20.15: Jannik Sinner (ITA/1)-Clément Tabur (FRA).

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 09.00 GMT): Adam Walton (AUS)-Daniil Medvedev (RUS/6), Laura Siegemund (ALE)-Naomi Osaka (JPN/16), Anna Kalinskaya (RUS/22)-Loïs Boisson y Félix Auger-Aliassime (CAN/4)-Daniel Altmaier (ALE).

. Pista Simonne-Mathieu (desde las 09.00 GMT): Marin Cilic (CRO)-Moïse Kouame (FRA), Vit Kopriva (CZE)-Corentin Moutet (FRA/30), Hanne Vandewinkel (BEL)-Madison Keys (USA/19) y Kimberly Birrell (AUS)-Jessica Pegula (USA/5).

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Redacción EFE Deportes