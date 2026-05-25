Vingegaard defenderá el maillot rosa "pensando también en el Tour"

"No sólo voy a defender la 'maglia' rosa, pero pensando en el Tour, tampoco quiero centrarme en todas las etapas que aún quedan", dijo Vingegaard en el día de descanso, desde la posición de sólido líder, con una ventaja de 2:26 minutos sobre el portugués Afonso Eulálio.

Admitió el doble ganador del Tour de Francia y de la edición de 2025 de La Vuelta que, aunque no luchará por todas las etapas que restan, especialmente las 4 con final en alto, tiene la ambición de ganar "una más".

"Pensando en el Tour, no quiero ir a por todas las etapas que quedan. Eso lo haría más difícil de lo necesario. Pero también quiero honrar este Giro", aclaró.

Aparte de la ilusión por ganar la 'maglia rosa' y poner su nombre en la lista de 8 corredores que han ganado las tres grandes, Vingegaard también incluyó entre sus metas "ganar todas las carreras por etapas de una semana de duración".

Vingegaard, quien cumple 30 años en diciembre, no quiso poner fecha a su retirada, pero admitió que no piensa estar en activo hasta los 35.

"Desde mi accidente en 2024, he ido año a año. De momento, no me veo retirándome, pero este es mi octavo año como profesional y no me veo compitiendo hasta los 35. Cumplo 30 años en diciembre, así que no me quedan muchos años. Mientras lo disfrute, seguiré compitiendo", concluyó el ciclista danés en alusión a su grave caída en la Itzulia (Vuelta al País Vasco).