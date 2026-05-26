Bernal: "Lucharemos por el podio de Arensman"

"Creo que Thymen es muy fuerte y lo hizo bien. Hemos competido juntos muchas veces. Es un gran talento y aún es joven; seguro que le esperan muy buenos años. Es un gran honor poder competir con él. El podio es lo que intentamos conseguir día tras día, siempre con los pies en la tierra, pero con mucha ambición, porque creo que Thymen se merece estar en el podio", comentó en meta el corredor de Zipaquirá-

Bernal explicó la estrategia del equipo británico en esta 16.ª etapa, en la que se impuso por cuarta vez Jonas Vingegaard.

"Era fácil saber qué teníamos que hacer en la etapa. Es muy difícil seguir a Vingegaard, así que simplemente teníamos que rodar", comentó.