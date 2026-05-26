Cerro Porteño enfrentará a Centauros en cuartos de final de la Libertadores de futsal

Cerro Porteño disputará los cuartos de final contra el venezolano Centauros, luego de conseguir este martes una gran como ajustada victoria de 2-1 contra Nacional de Montevideo, Uruguay, para seguir avanzando en la Libertadores que se disputa en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa, Río Grande Do Sul.

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Cerro (-2) quedaron detrás de Lyon Cali (+2) en el Grupo C, por diferencias de goles, ya que ambos cosecharon dos victorias y una derrota, para terminar la fase de grupos con 6 unidades.

En el camino a los cuartos, en su serie, el Ciclón le ganó en el debut a Lyon Cali por 3-2, luego fue goleado por Colo-Colo de Chile 5-1, en los dos partidos anteriores al de este martes.

El jueves se disputarán los cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo la gran final.

Otros clasificados son el anfitrión Carlos Barbosa y Boca Juniors de Argentina en el Grupo A, Magnus Futsal de Brasil por el B y restan los dos mejores terceros, que se conocerá al final de la jornada de este martes.