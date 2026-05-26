Cerro Porteño avanza a los cuartos de final de la Libertadores de futsal

El campeón paraguayo, Cerro Porteño, encaraba en juego de la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de futsal sin margen de error, luego de la dolorosa caída sufrida el lunes contra Colo Colo de Chile por 5-1.

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El Ciclón, que en la primera fecha le ganó al colombiano Lyon de Cali 3-2, debió afrontar contra el Nacional charrúa una desventaja inicial para terminar imponiéndose por 2-1. El empate llegó a través de Gonzalo Agüero y el desequilibrio en el marcador se dio mediante Jorge Espinoza, en la primera etapa.

Los partidos de cuartos se disputarán el jueves. Los emparejamientos serán definidos luego del cierre de la ronda, que contempla el desarrollo de otros cinco enfrentamientos.

La Copa Libertadores de futsal se desarrolla en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande do Sul, específicamente en el Gimnasio Sergio Luis Guerra.

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Del evento participan 12 clubes, divididos en tres series. A la siguiente instancia avanzan los dos primeros de cada llave, más los dos mejores terceros.

Las semifinales están previstas para el sábado, mientras que la gran final será el domingo, tras la finalización del duelo por el tercer puesto.

Esta es la vigesimocuarta edición del certamen. Cerro Porteño fue campeón en el 2016.