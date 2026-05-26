DeChambeau pide a los jugadores de LIV actuar unidos para salvar la liga: "Soy optimista"

"Intentamos ayudar en lo que podemos, pero, en última instancia, depende de los directivos y de que todos nos unamos. Si nos unimos, hay una oportunidad. De lo contrario, será un día muy diferente para todos", afirmó DeChambeau en una rueda de prensa en Busan (Corea del Sur), donde este jueves comienza el séptimo torneo de la temporada.

El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024 es, junto al español Jon Rahm, la principal figura de LIV y uno de los jugadores más mediáticos del circuito profesional.

Admitió que fue una sorpresa que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmara el pasado 30 de abril que se retiraba del proyecto de LIV, nacido en 2022 como competencia de los dos circuitos tradicionales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

"Nos sorprendió que se retiraran tan rápido. No nos lo esperábamos. Pero no pasa nada. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Creo que muchos lo vemos así. Todos somos optimistas y creemos que existe un plan de negocios viable para el golf por equipos", remarcó.

Según DeChambeau, de 32 años y número 32 en la clasificación mundial, es "muy optimista" con el plan de negocios del golf por equipos, una innovación de LIV.

"Tenemos un par de ideas, de hecho, bastantes ideas que podrían ser interesantes. Ya veremos si a los inversores les gusta o no. Estoy haciendo todo lo posible para que suceda", apuntó el jugador californiano, quien no hizo mención a la evolución de sus contactos con LIV sobre la renovación de su contrato, que expira este año.