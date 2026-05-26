FIFA instalará una fan zone en la explanada nacional de Washington para el Mundial

De acuerdo con la FIFA, el fan zone, que se ubicará en el enorme parque que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln, servirá como un espacio público de transmisión de partidos y actividades culturales vinculadas al Mundial.

Según la planificación anunciada por la FIFA, estos espacios estarán diseñados para ofrecer pantallas de gran formato, programación de entretenimiento y experiencias interactivas para los seguidores durante el desarrollo del torneo.

En el caso concreto de la capital estadounidense, el espacio transmitirá todos los encuentros de la fase de grupos que se disputen antes de las 19:00 hora local (11:00 GMT) a excepción de los partidos de Estados Unidos, que serán emitidos independientemente de la hora a la que se disputen.

A partir de los dieciseisavos de final esta FIFA fan zone retransmitirá todos los partidos restantes hasta la final.

Por su parte, la Administración del presidente Donald Trump ha descrito este evento organizado por la FIFA como parte de las actividades que se desarrollarán en la capital en el marco del 250 aniversario de la independencia de la nación norteamericana, que se celebra el 4 de julio.

La explanada nacional también acogerá una feria estatal de 16 días donde se exhibirá elementos agrícolas y culturales propias de Estados Unidos.

Además, la Copa Mundial coincidirá con el cumpleaños 80 de Trump, el 14 de junio, que será celebrado con una serie de combates de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca.