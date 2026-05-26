Fiscalía griega investiga la pelea entre dueño de Olympiacos y sobrino del primer ministro

"Se trata de violencia en un recinto deportivo. El fiscal solicitó el análisis completo de los vídeos y, según la valoración que se haga, se prevén las penas correspondientes", apuntó este martes el ministro de Justicia, Yorgos Floridis, en la televisión privada Skai.

Floridis recordó que una condena por violencia en un recinto deportivo conlleva pena de cárcel de entre seis meses y 20 años, en función de la gravedad del delito.

Durante la final de la Euroliga de baloncesto entre el Olympiacos griego y el Real Madrid español, Marinakis y Dimitriadis llegaron a las manos, según muestran los vídeos reproducidos por la prensa local.

En las imágenes se puede apreciar como Marinakisl baja las gradas del estadio y se acerca para decirle algo al oído a Dimitriadis cuando se da cuenta de la presencia.

Unos instantes después, Dimitriadis se aparta y mira durante unos segundos a Marinakis, momento en el que el empresario griego afirma que le escupió en la cara.

El dueño del Olympiacos abofeteó a Dimitriadis, que respondió con un puñetazo, antes de que los guardaespaldas de ambos los separaran.

Tras la pelea, los dos intercambiaron insultos a poca distancia, mientras su equipos de seguridad impedían que se acercaran, momento en el que Dimitriadis escupió hacia Marinakis.

Dimitriadis fue jefe de gabinete de su tío y primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, entre 2019 y 2022, cuando se vio obligado a renunciar debido a un escándalo de escuchas a políticos, periodistas, militares y empresarios, entre ellos Marinakis, por parte de los servicios secretos de Grecia (EYP), que usaron también el programa espía Predator, de fabricación israelí.

Dimitriadis fue presuntamente el enlace entre el Gobierno griego y directivos de la empresa Intellexa, creadora del programa, según reveló entonces el portal de investigación griego Inside Story.

Además del Olympiacos, Marinakis es propietario del Nottingham Forest inglés y del Rio Ave portugués, y es dueño de varios medios de comunicación en Grecia y de una naviera.