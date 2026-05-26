Francia contempla suspender competiciones deportivas por la ola de calor

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, afirmó que "podría haber cancelaciones" de eventos deportivos en función de las condiciones meteorológicas.

"No solo observaremos el calor, sino también la humedad, el viento o la exposición solar en los recorridos. Un organizador puede decidir suspender o aplazar una competición", declaró a la emisora RMC.

Precisamente, dos de los siete fallecidos hasta el momento en Francia "directa o indirectamente" por la ola de calor, según las autoridades, estaban participando en pruebas deportivas.

Se trata de un participante de la carrera La Pyrénéenne, celebrada el domingo en París, que falleció durante la prueba, mientras que una decena de corredores de otra competición en Maisons-Alfort, en la región parisina, fueron hospitalizados en estado de "urgencia absoluta" el mismo día.

Mientras que una mujer de 28 años murió este lunes tras sufrir una "hipertermia corporal por esfuerzo" mientras participaba en una competición 'indoor' de carrera y 'fitness' en Chassieu, cerca de Lyon.

Los otros cinco fallecidos murieron por ahogamiento durante baños en Gironda, Marne, Sena y Marne, y Maine y Loira, informó hoy la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Por ello, las autoridades sanitarias y meteorológicas mantienen la alerta ante una ola de calor temprana e inusualmente intensa. Météo-France prevé que las temperaturas alcancen localmente los 38 e incluso 39 grados en los próximos días, especialmente en el oeste del país, donde este martes hay ocho departamentos en alerta naranja.

Pese a la situación, el Ministerio de Educación descartó por ahora el cierre generalizado de escuelas, aunque reconoció que podría producirse de manera puntual a nivel local.

"Cuando la situación se vuelve demasiado calurosa, las autoridades locales, los prefectos y Educación Nacional pueden decidir cerrar un centro escolar", explicó el ministro de Educación, Édouard Geffray.

Los centros educativos han recibido indicaciones para reforzar medidas de ventilación e hidratación y evitar actividades físicas en las horas más calurosas del día.

Ante la intensidad del episodio climático, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presidirá el jueves una reunión interministerial para evaluar la preparación de los servicios del Estado frente a la canícula y abordar riesgos asociados como incendios forestales, presión sobre los servicios sanitarios y situación de las reservas de agua.

La ciudad de París, uno de los mayores destinos turísticos del mundo, anunció este martes la puesta en marcha de varias medidas de "refrigeración y protección" para hacer frente a la intensa ola de calor que afecta también a la capital francesa.

Entre las disposiciones adoptadas figura la apertura excepcional de 14 parques públicos hasta esta medianoche, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos espacios más frescos durante las horas de altas temperaturas.