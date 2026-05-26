Vingegaard: "Quería ganar con la maglia rosa"

"Mis compañeros y yo estábamos muy motivados para intentar ganar con la maglia rosa. Pudo salir mal, pero decidimos intentarlo en la primera oportunidad porque si fallábamos, todavía tendríamos otra", explicó el líder en la meta.

Vingegaard, a cinco días de pasar a la historia como uno de los 8 corredores con las tres grandes en su palmarés, se mostró imbatible en el ascenso a Carì, con un ataque a 6,6 km de meta que no tuvo respuesta.

"Fue una subida muy bonita y dura, además larga, en la que tardamos una media hora. Una vez más mis compañeros hicieron un trabajo increíble, tiraron desde el principio y no le dieron ninguna opción a la escapada. En la última subida redujeron el pelotón y yo solo tuve que dar lo mejor de mí", detalló.

Además de poder recompensar a sus compañeros con su cuarto triunfo en el Giro, Vingegaard valoró especialmente el hecho de conseguirlo en Suiza.

"Los componentes del equipo son grandes amigos míos y fue bonito correr aquí y contar con su apoyo. También es especial ganar en Suiza, un lugar que conozco muy bien. Voy día a día. Ahora me quedan cuatro etapas, veremos qué podemos hacer en lo que queda de carrera", concluyó.