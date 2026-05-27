Dani Vallejo este jueves en Roland Garros: ¿A qué hora y dónde ver en vivo?

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, quien tuvo un estreno triunfal el martes ante el británico Cameron Norrie, abrirá la programación de este jueves en el Court Suzanne Lenglen, considerado el segundo estadio en importancia del certamen parisino, donde se medirá ante el local Moïse Kouamé.

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Vallejo, el primer paraguayo en ganar un partido de Grand Slam en 23 años, enfrentará al local de 17 años Kouamé en la R2.

“Muy atlético con un futuro brillante. Ya ganó partidos en Masters 1000 y Grand Slams, lo que significa que tiene buena cabeza. Espero que sea en una buena cancha. Va a ser un momento hermoso para mí. Espero disfrutarlo incluso con el público en contra mía”. comentó Vallejo.

¿A qué hora juega Dani?

El encuentro de Dani Vallejo está previsto para las 6:00 de la mañana (hora paraguaya) y representa un nuevo gran desafío para Vallejo, que continúa dejando su marca en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.

El duelo corresponde a la segunda ronda del Grand Slam francés y genera gran expectativa entre los aficionados paraguayos, que seguirán de cerca la actuación del mejor tenista nacional en París.

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¿Dónde ver en vivo?

El partido del paraguayo se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+ en streaming.