La Federación Internacional de Canotaje confirmó el calendario europeo 2026 con presencia paraguaya

La Federación Internacional de Canotaje definió oficialmente el calendario de las Copas del Mundo 2026 en Europa, una serie de competencias que reunirá a los mejores exponentes del canotaje slalom y que contará con participación paraguaya.

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La gran representante nacional será Ana Paula Fernandes Castro, quien atraviesa una etapa clave en su crecimiento deportivo y cumplirá el sueño de competir en el máximo circuito internacional de la especialidad. Luego de varias semanas de intensa preparación en Alemania, la atleta ya se encuentra instalada en Tacen, Eslovenia, donde hará su debut el próximo fin de semana.

La primera etapa del circuito se disputará del 29 al 31 de mayo en el canal Ljubljanica-Tacen, una de las pistas más emblemáticas del continente europeo. Posteriormente, la competencia continuará en Praga, República Checa, del 5 al 7 de junio, y luego se trasladará a Augsburg, Alemania, del 12 al 14 de junio.

Tras la pausa prevista entre julio y agosto por la celebración del Campeonato Mundial de la ICF en Oklahoma, Estados Unidos, el circuito retomará su actividad en septiembre con la cuarta parada en Vaires-sur-Marne, Francia, del 3 al 5. La gran final será en La Seu d’Urgell, España, del 10 al 13 de septiembre.

Las competencias oficiales se desarrollarán en las modalidades Kayak (K1), Canoa (C1) y Kayak Cross (X1), tanto en femenino como masculino. En el K1, el palista compite sentado utilizando un remo de doble hoja, mientras que en el C1 el deportista navega de rodillas con un remo de una sola hoja. El Kayak Cross, por su parte, presenta un formato de eliminación directa con salida simultánea desde una rampa.

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El reglamento contempla penalizaciones de dos segundos por tocar una puerta y descalificación en caso de omitir alguna durante el recorrido.

La presencia de Ana Paula Fernandes en el circuito europeo representa un paso importante para el desarrollo del canotaje paraguayo en el ámbito internacional y una oportunidad de medirse con la élite mundial de la disciplina.