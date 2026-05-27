Lista confirmada de U18 y U20 para el Trophy de balonmano

El certamen preparado para selecciones emergentes no mundialistas, la Copa Trophy de la International Handball Federation (IHF) se disputará este año en Lima, Perú, del 23 al 27 de junio próximos y la CPH ya confirmó la lista final de atletas para el certamen en las categorías U18 y U20.

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La selección paraguaya masculina no tiene participación ecuménica por lo que frecuentemente toman parte del Torneo Trophy, mientras las chicas sí son mundialistas,

U18 seleccionados

La lista de los atletas convocados para la selección para menores de 18 años, es la siguiente: Gael Giménez, Ramón Brítez, Richard Holzinger, Pablo Velázquez, Sebastián Torres, Enzo Perdomo, Lucas Laviosa, Édgar González, Hugo Verón, Andrews Führ, Santiago Chávez, Celso Fernández, Alexander Velázquez y Bruno Amarilla.

D.T.: Teresa Fernández, A.T.: Marcelo Ojeda, P.A.: Guido Jara, Kinesiólogo: Walter Alarcón. Delegado: Diego Alarcón.

U20 Seleccionados

Los handbolistas que vestirán la albirroja en el torneo para menores de 20 años son: Nicolás Acuña, Adrián Villalba, Luis Soto, Brahian Miskinich, Ángelo Masiuk, Lucas Lovera, Luis Franco, Juan Monzón, Elías Acosta, Javier Martínez, Ala Jara, José Barrios, Ale Enciso y Fabián Chávez.

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D.T.: Marcelo Ojeda, A.T.: Teresa Fernández, P.A.: Guido Jara, Kinesiólogo: Walter Alarcón. Delegado: Diego Alarcón.

Operativo U14

El Comité Ejecutivo de la CPH agradeció a través de sus redes a la Comisión de Padres de la Preselección Masculina Infantil U14 que coadyuvan a la entidad en el Operativo Torneo Sur Centro SCA “Asunción 2026″.

Los preseleccionados realizaron una gira por Brasil, disputando partidos amistosos en la ciudad de Santa Helena, Estado de Paraná, Brasil.

Los directivos agradecieron a los padres por “el enorme trabajo, compromiso y apoyo brindado para hacer posible la realización de los amistosos disputados en suelo brasileño”.

El torneo infantil masculino será del 28 de julio al 1 de agosto, en la capital de nuestro país.