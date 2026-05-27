Polideportivo
27 de mayo de 2026 a la - 18:34

Pesca embarcada en conmemoración al aniversario de El Mbiguá, sábado

A la izquierda Inocencio Diaz (i) quien será homenajeado con este torneo. Lo acompañan Lorenzo Silva (c) y Rodrigo Silva, equipistas del Club Mbiguá.
A la izquierda Inocencio Diaz (i) quien será homenajeado con este torneo. Lo acompañan Lorenzo Silva (c) y Rodrigo Silva, equipistas del Club Mbiguá.

Este sábado se realizará el Torneo de Pesca Embarcada “124° Aniversario del C.N.R. El Mbiguá“, que este año será en homenaje a Inocencio ”Cacheto" Díaz y Alberto “Ñaka” González. Se ultiman detalles de una de sus actividades deportivas mas tradicionales y convocantes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El Club Nacional de Regatas El Mbiguá sigue con los eventos deportivos conmemorativos a su aniversario 124° (6 de mayo de 1902) y esta vez es el turno de la pesca deportiva, que se desarrollará en la bahía de Asunción, frente a la sede social en el Banco San Miguel.

Lea más: 124° Aniversario de El Mbiguá

Este sábado se realizará el Torneo de Pesca Embarcada a partir de las 10:00, y se extenderá hasta las 17:00, con la participación de Afederados y No Afederados, provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán en las varias categorías habilitadas.

Directivos y socios de El Mbiguá celebrando los 124 años de la institución.
Directivos y socios de El Mbiguá celebrando los 124 años de la institución.

El evento será en homenaje a los históricos pescadores de El Mbiguá, Inocencio “Cacheto” Díaz y Alberto “Ñaka” González, de gran trayectoria y aporte al deporte pesquero y a la entidad.

Se instituirán premios para los Afederados del 1° al 10° puestos; No Afederados del 1° al 5° lugar, así como las distinciones especiales al Club Campeón por acumulación de puntos, a la Pieza Mayor y a la Dama Mejor Clasificada.

Una gran cantidad de equipistas aprestan anzuelos para la tradicional competencia de pesca deportiva Aniversario del C.N.R. El Mbiguá.
Una gran cantidad de equipistas aprestan anzuelos para la tradicional competencia de pesca deportiva Aniversario del C.N.R. El Mbiguá.

La ceremonia de entrega de premios se realizará a partir de las 19:00, en el Salón Vitalicios de la sede social, lo que marcará el epílogo de esta verdadera fiesta deportiva dentro del calendario náutico y pesquero nacional.

También habrá sorteos y un momento de celebración entre socios, competidores e invitados especiales.

Las primeras delegaciones del interior del país, ya se encuentran acampando en el Club de la Bahía.

Informes: 0972-870593.

Costo de inscripciones: G. 500.000.