Pesca embarcada en conmemoración al aniversario de El Mbiguá, sábado

El Club Nacional de Regatas El Mbiguá sigue con los eventos deportivos conmemorativos a su aniversario 124° (6 de mayo de 1902) y esta vez es el turno de la pesca deportiva, que se desarrollará en la bahía de Asunción, frente a la sede social en el Banco San Miguel.

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Este sábado se realizará el Torneo de Pesca Embarcada a partir de las 10:00, y se extenderá hasta las 17:00, con la participación de Afederados y No Afederados, provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán en las varias categorías habilitadas.

El evento será en homenaje a los históricos pescadores de El Mbiguá, Inocencio “Cacheto” Díaz y Alberto “Ñaka” González, de gran trayectoria y aporte al deporte pesquero y a la entidad.

Se instituirán premios para los Afederados del 1° al 10° puestos; No Afederados del 1° al 5° lugar, así como las distinciones especiales al Club Campeón por acumulación de puntos, a la Pieza Mayor y a la Dama Mejor Clasificada.

La ceremonia de entrega de premios se realizará a partir de las 19:00, en el Salón Vitalicios de la sede social, lo que marcará el epílogo de esta verdadera fiesta deportiva dentro del calendario náutico y pesquero nacional.

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También habrá sorteos y un momento de celebración entre socios, competidores e invitados especiales.

Las primeras delegaciones del interior del país, ya se encuentran acampando en el Club de la Bahía.

Informes: 0972-870593.

Costo de inscripciones: G. 500.000.