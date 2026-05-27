27 de mayo de 2026 a la - 20:39

Se programó la Fecha 7 de la Liga Premium de futsal para este viernes

Star's Club es uno de los buenos protagonistas de la Premium de futsal FIFA. Este viernes recibirá a San Cristóbal, en Sajonia.
Este viernes se disputarán cinco cotejos por el torneo Apertura de la Liga Premium de futsal FIFA, quedando pendiente el encuentro Cerro Porteño vs. Afemec, que será reprogramado debido a la participación azulgrana en la Libertadores en Carlos Barbosa.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó la séptima fecha de la Liga Premium, con cinco cotejos que se jugarán este viernes.

Afemec, uno de los líderes del torneo esperará a su rival de turno, Cerro Porteño, que este jueves jugará por cuartos de final la Libertadores, frente a Boca Juniors. Este será el segundo partido de los azulgranas a ser reprogramado, pues en la fecha anterior tampoco jugaron contra Exa Ysaty.

El otro puntero, Olimpia recibirá en el “Sacramento” al Deportivo Santaní, a partir de las 20:30.

Recoleta FC jugará en su cancha contra Coronel Escurra, también en este mismo horario.

Star’s Club abre los portones de su estadio de Sajonia, para el partido contra San Cristóbal, a partir de las 20:30.

3 de Mayo recibirá en su polideportivo a Sol/Campoalto, en cotejo que se jugará desde las 21:00.

Presidente Hayes lleva al Fortín de Tacumbú al Exa Ysaty, para el cotejo que se disputará desde las 21:00.

* Posiciones. Cumplidas seis fechas del torneo, las posiciones se encuentran así:

1° Olimpia 13 puntos

2° Afemec 13 puntos

3° Cerro Porteño 11 puntos (1 partido menos)

4° Exa Ysaty 10 puntos (1 partido menos)

5° Deportivo Santaní 8 puntos

6° Recoleta FC 8 puntos

7° San Cristóbal 8 puntos

8° Star’s Club 8 puntos

9° Presidente Hayes 6 puntos

10° 3 de Mayo 5 puntos

11° Sol/Campoalto 4 puntos

12° Coronel Escurra 3 puntos

Femenino con goleadas

El torneo Femenino de Futsal tuvo su segunda fecha este martes, con victorias por amplio margen de las favoritas de Sport Colonial y Exa Ysaty.

Universidad Americana cayó en su cancha por 13-0 contra Exa Ysaty.

Por su parte, Tte. Rojas Silva nada pudo hacer contra Sport Colonial, castigadas por 14-1.

Exa Ysaty y “Colo” lideran con 6 puntos, mientras Universidad Americana y Tte. Rojas Silva se mantienen sin punto.

Arranca la División de Honor

Este jueves arranca el torneo de la División de Honor, con cinco partidos:

21:00 Sportivo Ameliano vs. Deportivo Sajonia (polideportivo Niño Jesús de Praga)

21:00 3 de Noviembre vs. Villa Virginia (polideportivo del 3 de Noviembre)

21:00 Fernando de la Mora vs. Universidad Americana (polideportivo de Fernando de la Mora)

21:00 Sport Colonial vs. Filosofía UNA (polideportivo de Colonial)

21:00 Deportivo Humaitá vs. San Gerónimo (Pista Club Humaitá)