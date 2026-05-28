0-1. Lacónica despedida de Peñarol y victoria de Santa Fe con sabor agridulce

Los 8 puntos del equipo rojiblanco colombiano le aseguraron el tercer puesto en tanto que las dos plazas para los octavos de final de la Libertadores quedaron en poder de Corinthians (11) y Platense (10).

Peñarol, consciente de que dependía de si mismos para pelear por el pase a la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, comenzó con presión a fondo.

Sin embargo, el equipo Cardenal inclinó la balanza y desbarató los planes del entrenador Diego Aguirre en el minuto 13.

Nahuel Bustos consiguió esquivar hasta tres jugadores aurinegros después de recuperar un balón cercano a medio campo y sirvió un balón para el remate final de Alexis Zapata.

"Esto recién empezó, no perdemos el control, vamos a presionar más arriba", dijo el técnico de Peñarol durante la pausa de hidratación, pero los locales fueron incapaces de concretar ninguna jugada y tan solo podían probar suerte desde lejos.

Durante la segunda parte Peñarol se fue diluyendo. Pese a monopolizar el control del balón durante todo el segundo tiempo, el conjunto uruguayo careció de ideas y fue incapaz de inquietar a un rival que se plantó con orden y esperó paciente en su propio campo.

La última oportunidad para rescatar un punto llegó en el minuto 88, momento en el que Lucas Ferreira habilitó de cabeza a Jesús Trindade; el centrocampista conectó un remate con dirección al arco, pero la madera repelió el esférico y sepultó las esperanzas de los locales.

A pesar de que Independiente Santa Fe logró vencer a Peñarol a domicilio y llevarse los tres puntos hacia Bogotá, el triunfo en Sao Paulo por 0-2 de Platense sobre Corinthians diluyó sus opciones en la Copa Libertadores en favor de los argentinos.

0. Peñarol: Washington Aguerre; Brian Barboza (m.46, Emanuel Gularte), Mauricio Lemos (m.69, Javier Cabrera), Lucas Ferreira, Franco Escobar (m.46, Lucas Hernández); Jesús Trindade, Nicolás Fernández; Luis Angulo (m.24, Eduardo Darias), Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt (m.46, Abel Hernández); Matías Arezo.

1. Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Mateo Puerta (m.74, Iván Scarpeta), Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Alexis Zapata (m.65, Luis Ángel Palacios), Daniel Torres; Nahuel Bustos (m.60, Yilmar Velázquez), Yeicar Perlaza (m.46, Jader Obrian); Hugo Rodallega.

Árbitro: El peruano Kevin Ortega amonestó a Emanuel Gularte, Mateo Puerta, Javier Cabrera y Jeison Angulo.

Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.