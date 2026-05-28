Cerro Porteño cae contra Boca Juniors en los cuartos de final de la Libertadores de futsal

Campeón de la Copa Libertadores de futsal en 2016, Cerro Porteño aspiraba a la conquista de su segunda corona en esta disciplina deportiva. Sin embargo, no pudo superar la barrera de cuartos de final, siendo derrotado por Boca Juniors 3-1.

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El resultado habla a las claras de la superioridad impuesta por el equipo argentino sobre el paraguayo.

Con tres goles abajo y cerca del cierre del espectáculo, Diego Poggi marcó el tanto del honor de Cerro que sufrió la expulsión de Gonzalo Agüero, a segundos del cierre del espectáculo.

Sin posibilidades de avanzar en el certamen que se desarrolla en el gimnasio Sergio Luis Guerra de Carlos Barbosa (estado de Río Grande do Sul), el Ciclón deberá conformarse a la disputa de los partidos que definirán los puestos 5 y 8.

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En la fase regular, los dirigidos por Gary Ayala ganaron dos partidos, al Lyon de Cali 3-2 y a Nacional de Uruguay 2-1, sufriendo una dolorosa caída en la segunda fecha contra Colo Colo de Chile por 5-1.

De la edición 24 del evento participan 12 clubes, divididos en tres series. Al cabo de la fase regular quedaron al margen cuatro equipos.