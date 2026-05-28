Jonas Vingegaard dice que le "encantaría ver" a Piganzoli con la maglia de mejor joven

Fue el único detalle que aportó sobre los planes del equipo Visma para las dos etapas montañosas restantes: "Honestamente, lo tomamos día a día. Todavía no he hablado con nuestros directores. Primero nos centramos en hoy, mañana daré una mejor respuesta. Tenemos a Davide [Piganzoli], que está cerca en la clasificación de los jóvenes, y me encantaría verle con esa maglia".

Piganzoli, que ha actuado como gregario del danés en las etapas de alta montaña disputadas hasta ahora, está segundo en la clasificación de los jóvenes, a 2:17 de Afonso Eulálio (Bahrain), quien llegó a ser líder de la general.

Además, Vingegaard, en un día tranquilo y sin cambios de tiempo, consiguió ser el primero en coronar el muro de Ca' del Poggio, corto pero intenso. "Ha sido una subida con mucha pendiente, dura al final. Afonso [Eulálio] ha atacado y había una atmósfera genial en la subida, mucha gente, podías sentir que era algo especial. Muy bonito", expresó.

También habló de la ambición del equipo Visma: "Creo que está en el ADN del equipo. Hace muchos años querían construir un equipo para las generales de las grandes vueltas, y es lo que han hecho. Con cuatro ganadores diferentes de gran vuelta, han demostrado que pueden hacerlo. Davide [Piganzoli] ojalá sea el siguiente".