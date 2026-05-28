Paul Magnier: "Esta mañana no confiaba en sobrevivir esa subida tan empinada"

Reconoció que no se veía con muchas opciones de victoria: "Al principio no, al final de la subida me imaginaba que había alguna opción, tenía muchos compañeros y me han dado mucha confianza. Esta mañana no confiaba en sobrevivir esa subida tan empinada, estoy muy orgulloso".

"La parte más difícil ha sido el Ca' del Poggio, lo otro era un poco hacia abajo. Mis compañeros me han llevado al frente y Jasper (Stuyven) ha hecho un gran trabajo y luego he demostrado mi fuerza en los últimos metros. Gracias al equipo y estoy contento de haberlo rematado", añadió.

El francés había anunciado antes de la etapa que la prioridad de su equipo era guardar fuerzas para intentar ir a por la victoria en Roma, en la última jornada, pero se encontró con una oportunidad que no podía rechazar. "He gastado mucho en el final, pero me he dejado caer en la primera subida y en el valle ha sido fácil, solo iban cuatro corredores. La energía volverá con la motivación de esta victoria", explicó.

Renunció a pelear con el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) por el único punto que restaba en el esprint intermedio después del paso de la fuga, pero se llevó los 50 por ser el primero en la meta, lo que le sirvió para recuperar provisionalmente la 'maglia ciclamino'.

"Una batalla dura con (Jhonatan) Narváez estos dos días, me ha hecho la vida muy difícil atacando mucho. Hoy he intentado salvar energías y centrarme en la última subida. Estoy muy contento de volver a llevar este maillot", incidió.

Es la tercera victoria del francés en este Giro de Italia, después de ganar también las etapas 1 y 3. Si tiene que elegir, se queda con esta: "Todas las victorias son bonitas, pero algunas las esperas menos que otras, y hoy no lo esperaba, me he sorprendido a mí mismo en la subida. He sentido muchas emociones. Estaba un poco triste de haberme perdido el esprint en Milán y el de los adoquines, con la caída, así que muy contento hoy".

"Antes del Giro, el objetivo era ganar una etapa. Después del fin de semana en Bulgaria pensamos que una meta bonita sería llevar la 'maglia ciclamino' lo máximo posible. El año pasado solo hice dos semanas en el Giro y fue muy duro. Hoy he conseguido mucha ventaja y espero poder esprintar en Roma con la 'ciclamino' y, por qué no, conseguir la victoria", apuntó.

Sobre las dos etapas montañosas de viernes y sábado, mostró confianza: "Las próximas dos etapas son muy duras, mucha elevación, pero intentaremos ir juntos como equipo y entrar dentro del límite de tiempo. No llevo tan mal las subidas largas, entrenamos en altura antes".