Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

Un día después de la eliminación de Roland Garros de la #2, Elena Rybakina, y con el torneo parisino todavía temblando por la caída sorpresa del #1 masculino, Jannik Sinner, los partidos de estas dos favoritas, Aryna Sabalenka y Coco Gauff estaban especialmente bajo la lupa.

Lea más: Djokovic-Fonseca: leyenda y promesa se citan en Roland Garros

Sabalenka derrotó en una hora y 35 minutos a la francesa Elsa Jacquemot (67ª), por 7-5 y 6-2, en la misma pista donde Sinner había caído poco antes en cinco mangas ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jacquemot inquietó en el inicio de partido a Sabalenka, que fue poco a poco poniendo la maquinaria en funcionamiento, hasta su paseo del segundo set.

Menos problemas tuvo incluso Coco Gauff, defensora del título, que venció 6-3 y 6-2 a la egipcia Mayar Sherif (129ª).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido fue más largo (1 hora y 50 minutos) porque Sherif plantó batalla en el primer set con juego largos, que Gauff pudo ir solventando.

En tercera ronda, Sabalenka se enfrentará a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (53ª) , mientras que Gauff jugará contra la británica Katie Boulter (71ª) o la austriaca Anastasia Potapova (30ª).