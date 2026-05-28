Sheinbaum llama a apoyar a la selección mexicana y festejar "en paz" rumbo al Mundial

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria envió un mensaje de apoyo al combinado mexicano, cuando el país se prepara para albergar, junto con Estados Unidos y Canadá, la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras la selección disputa compromisos previos de preparación.

"Primero a la afición mexicana, pues que nos vaya bien con la selección. Desearle todo lo mejor a nuestra selección. Siempre que haya buena vibra en la selección", expresó Sheinbaum.

La presidenta destacó la importancia de vivir el deporte con tranquilidad y celebrar los encuentros de manera pacífica, subrayando el valor de la convivencia y la alegría entre aficionados.

"Siempre festejar en paz, tranquilos, la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso", afirmó.

Asimismo, recordó las sanciones impuestas en años recientes por la FIFA a México debido a gritos discriminatorios emitidos por parte de algunos aficionados en los estadios, una conducta que derivó en multas económicas, advertencias y partidos con aforo reducido para la selección mexicana.

"Evitar los gritos que de pronto se daban y que se sancionaron por parte de la FIFA. Pues sí, ahí seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio", señaló.

La mandataria confió en que los próximos encuentros deportivos representen una oportunidad positiva para el país y reiteró sus buenos deseos para el desempeño del equipo nacional.

"Que sea un buen momento para nuestro país y lo mejor para la selección", concluyó.

Con 13 de los 104 partidos del torneo, que también tendrá lugar en Canadá (13) y Estados Unidos (78), México estima recibir a más de 5,5 millones de visitantes, según cifras oficiales.

El partido inaugural será el que enfrente a México contra Sudáfrica en Ciudad de México el próximo 11 de junio.