El estadounidense Talor Gooch toma el mando en Corea

Gooch, de 34 años, y ganador de cuatro títulos en LIV desde 2022, el último en Valderrama (España) en julio del pasado año, terminó la vuelta con -7, con ocho ‘birdies’ y un ‘bogey’, lo que le permitió ponerse al frente del torneo que se disputa en Busan, octava prueba de la temporada.

A su estela se situó DeChambeau, que combinó errores y aciertos para acabar con -2 en la jornada.

Cinco jugadores están a tres golpes de la cabeza: el chileno Joaquín Niemann, el australiano Cameron Smith, el belga Thomas Pieters, Charles Howell III y el sudafricano Scott Vincent.

Nieman, que afrontó la segunda ronda a un golpe del liderato, tuvo un rendimiento irregular, en especial en los ‘greenes’, con cuatro ‘birdies’ y tres ‘bogeys’, que relegaron a la cuarta posición, aunque con esperanzas de pelear por su primera victoria en este curso.

El español Sergio García quedó en cuarta posición, con -4, mientras que su compatriota Jon Rahm finalizó con -2, después de sumar cuatro ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ en otra actuación en la que adoleció de regularidad en sus golpes.

Los mexicanos Abrahan Ancer y Carlos Ortiz se quedan en la tabla con un total de +2, mientras el colombiano Sebastián Muñoz, compañero en el equipo Torque, está con +3.