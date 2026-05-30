Polideportivo
30 de mayo de 2026 a la - 03:24

Cerro Porteño cayó contra Nacional y jugará por el séptimo puesto en la Libertadores de futsal

Nacional de Montevideo derrotó este viernes a Cerro Porteño, y los azulgranas solo podrán buscar ubicarse en el séptimo puesto de la Libertadores.
Nacional de Montevideo derrotó este viernes a Cerro Porteño, y los azulgranas solo podrán buscar ubicarse en el séptimo puesto de la Libertadores.

Cerro Porteño perdió 5-3 contra Nacional de Montevideo e irá este sábado por la séptima ubicación enfrentando al Deportivo Lyon Cali en la Copa Libertadores de futsal. En la jornada sabatina surgirán los finalistas del certamen que se disputa en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande do Sul, Brasil.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El campeón paraguayo, Cerro Porteño, perdió por el juego de reclasificación contra Nacional de Uruguay, por 5 goles contra 3 y este sábado enfrentará a Lyon Cali de Colombia por el séptimo puesto de la Libertadores.

Lea más: Cerro juega contra Nacional por la reclasificación

El juego entre colombianos y paraguayos se disputará a partir de las 11:00.

A las 13:30 se enfrentarán por el quinto lugar Panta Walon de Perú y Nacional.

Los finalistas surgirán en los cotejos Magnus Futsal de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina, y, el anfitrión Carlos Barbosa vs. Centauros de Venezuela, a las 16:30 y 19:30, respectivamente.

La final se anuncia para este domingo, desde las 17:00. Antes, a las 14:00 discutirán el podio los perdedores de las semifinales.

Los resultados de este viernes:

Nacional de Uruguay 5 - 3 Cerro Porteño

Panta Walon de Perú 3 - 1 Deportivo Lyon Cali de Colombia

Colo-Colo de Chile le ganó 4-2 a Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia y se ubicó en el noveno puesto.

Peñarol de Uruguay, el campeón vigente, solo pudo quedarse en el undécimo puesto, tras ganarle 6-1 a Divino Niño de Ecuador.