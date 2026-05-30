Cerro Porteño cayó contra Nacional y jugará por el séptimo puesto en la Libertadores de futsal

El campeón paraguayo, Cerro Porteño, perdió por el juego de reclasificación contra Nacional de Uruguay, por 5 goles contra 3 y este sábado enfrentará a Lyon Cali de Colombia por el séptimo puesto de la Libertadores.

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El juego entre colombianos y paraguayos se disputará a partir de las 11:00.

A las 13:30 se enfrentarán por el quinto lugar Panta Walon de Perú y Nacional.

Los finalistas surgirán en los cotejos Magnus Futsal de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina, y, el anfitrión Carlos Barbosa vs. Centauros de Venezuela, a las 16:30 y 19:30, respectivamente.

La final se anuncia para este domingo, desde las 17:00. Antes, a las 14:00 discutirán el podio los perdedores de las semifinales.

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Los resultados de este viernes:

Nacional de Uruguay 5 - 3 Cerro Porteño

Panta Walon de Perú 3 - 1 Deportivo Lyon Cali de Colombia

Colo-Colo de Chile le ganó 4-2 a Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia y se ubicó en el noveno puesto.

Peñarol de Uruguay, el campeón vigente, solo pudo quedarse en el undécimo puesto, tras ganarle 6-1 a Divino Niño de Ecuador.