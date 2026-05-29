Polideportivo
29 de mayo de 2026 a la - 09:53

Cerro Porteño juega contra Nacional de Montevideo por reclasificación posicional en la Libertadores, tras quedar fuera de las “semis”

Diego Poggi, uno de los goleadores de Cerro Porteño, en el juego y victoria contra Nacional de Uruguay. Volverán a jugar este viernes, peleando por posiciones del 5° a 8° puestos.
Diego Poggi, uno de los goleadores de Cerro Porteño, en el juego y victoria contra Nacional de Uruguay. Volverán a jugar este viernes, peleando por posiciones del 5° a 8° puestos.

Cerro Porteño, representante paraguayo de la Copa Libertadores de futsal, jugará este viernes contra Nacional de Uruguay, por la reclasificación del 5° al 8° puestos. En cuartos de final, el campeón paraguayo perdió contra Boca Juniors de Argentina, el martes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Cerro Porteño buscará mejores ubicaciones en la Libertadores en el juego contra Nacional de Uruguay, este viernes, a partir de las 19:30. El torneo se juega en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande Do Sul, Brasil.

Lea más: Cerro jugará contra Boca por cuartos

Los azulgranas quedaron fuera de las semifinales al perder 3-1 contra Boca Juniors, el pasado martes.

En cuanto al rival de turno, El Bolso ya se cruzó con los cerristas en la fase grupal (Grupo C), y fue victoria para el Ciclón, por 2-1.

En esta copa, el supercampeón paraguayo ganó 2 partidos (Lyon Cali de Colombia y Nacional) y perdió 2 (Colo-Colo de Chile y Boca).

La programación de este viernes, por juegos de reclasificación:

12:00 Peñarol de Uruguay vs. Divino Niño de Ecuador

14:30 Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia vs. Colo-Colo de Chile

17:00 Panta Walon de Perú vs. Deportivo Lyon Cali de Colombia

19:30 Nacional vs. Cerro Porteño

Los perdedores jugarán por los puestos del 7° al 8° puestos, mientras los ganadores pelearán por el 5° lugar, este sábado, a las 11:00 y 13:30, respectivamente.

* Semifinales. En cuanto a las semifinales, este sábado jugarán:

16:30 Magnus Futsal de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina;

19:30 Carlos Barbosa de Brasil vs. Centauros de Venezuela.