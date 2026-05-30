Francisco Cerúndolo se despide de Roland Garros

Zachary Svajda venció a Francisco Cerúndolo por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 y jugará por primera vez los cuartos de final de un ‘grande’, nada menos que en Roland Garros.

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El mayor de los Cerúndolo se quedó a las puertas de su techo en un Grand Slam, los octavos de final que jugó en 2023 y 2024, ronda a la que también había llegado en el pasado Abierto de Australia.

Argentina cuenta con otras dos oportunidades de meter a un tenista entre los 16 mejores. Francisco Comesaña, que se mide al italiano Matteo Berrettini, y Juan Manuel Cerúndolo, que lo hace contra el español Martín Landaluce.

Svajda, debutante en el torneo, se medirá contra el italiano Flavio Cobolli, décimo favorito, verdugo del estadounidense Learner Tien, al que superó por 6-2, 6-2 y 6-3.