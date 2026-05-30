Mahuchikh, Wanyonyi y El Bakkali encabezan el cartel de la Liga Diamante de Rabat

Dos años después de su récord mundial en la reunión de la Liga Diamante en París con 2,10 metros, Yaroslava Mahuchikh está decidida a recuperar el título que ostentó durante tres años consecutivos hasta la temporada pasada. Campeona del 'diamante' de 2022 a 2024, la estrella ucraniana del salto de altura fue superada por la australiana Nicola Olyslagers en 2025 y ahora buscará recuperar su estatus de número uno tras ganar el oro en los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) con 2,01 metros.

Mahuchikh, de 24 años, comienza su temporada de aire libre en Rabat como primer paso hacía lo que espera que sea su cuarto título de la Liga Diamante.

Otro atleta que acaparará todas las miradas, sobre todo de la afición local, es el marroquí Soufiane El Bakkali en los 3.000 metros obstáculos. En los últimos años ha estado a la altura de las expectativas y desde 2022 ha ganado cuatro veces seguidas el Mitin Internacional Mohammed VI incluyendo un récord del mitin y logrando su mejor marca personal con 7:56.68 en 2023.

La nueva victoria la buscará El Bakkali antes atletas como el campeón mundial, el neozelandés Geordie Beamish, y el campeón de la Liga Diamante, el alemán Frederik Ruppert.

El mediofondista keniano Emmanuel Wanyonyi, especialista en 800 metros, sufrió una inusual derrota al inaugurar su temporada de la Liga Diamante en Rabat el año pasado, terminando en tercer lugar detrás del botsuano Tshepiso Masalela y el británico Max Burgin. Posteriormente logró cinco victorias en el circuito y acabó ganando el tercer 'diamante' y su primer título mundial en 2025, algo que quiere repetir este 2026 inaugurando temporada en Rabat.

Tras el cambio a los 800 metros, la carrera por suceder a la neerlandesa Femke Bol como la reina de los 400 vallas ha comenzado oficialmente. Bol había sido imbatible en la Liga Diamante en los últimos años, acumulando treinta victorias consecutivas y cinco títulos en la serie desde 2020. Ahora la batalla se ha abierto y comienza en Rabat con la estadounidense Anna Cockrell, que ganó las dos reuniones de la Liga Diamante en ausencia de Bol desde 2024, mientras que Gianna Woodruff, Andrenette Knight, Rushell Clayton y Amalie Iuel suman siete victorias en la Liga Diamante entre ellas.

El camino a la final de los 400 masculinos comenzó la semana pasada cuando el campeón mundial Busang Collen Kebinatshipi logró la mejor marca mundial del año con 43.92 en Xiamen. Sin embargo, el botsuano no es el único que aspira al título este año. En Rabat se medirá al número uno del mundo y vigente campeón de la Liga Diamante, el estadounidense Jacory Patterson, que comenzará la defensa de su título frente al campeón olímpico, su compatriota Quincy Hall, y el medallista de plata olímpico, el británico Matthew Hudson-Smith.