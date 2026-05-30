Sábado, 30 de mayo 2026

París. París. El español Martín Landaluce debuta este jueves en la tercera ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo de Jannik Sinner, primer favorito del torneo. En categoría femenina Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se mide a la australiana Daria Kasatkina, que ocupa la posición 53 en la clasificación de la WTA. Información de Luis Miguel Pascual

Redacción deportes. El danés Jonas Vingegaard afronta este sábado el último obstáculo para ganar su primer Giro de Italia que se sumaría a sus dos Tour y una Vuelta a España, en una etapa que finaliza en alto en con una doble subida a Piancavallo tras 200 kilómetros y un desnivel 3.750 metros.

Redacción EE.UU. Los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs se enfrentan este sábado en el séptimo partido de las finales del Oeste, un duelo a vida o muerte por un lugar en las Finales de la NBA, donde ya les esperan los New York Knicks.

Mugello (Italia). - Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.10 a 12.20 GMT) y carrera sprint (13.00 GMT) del Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello.

Madrid. La mexicana Alegna González, subcampeona mundial de marcha, está en Madrid para participar en el Gran Premio Internacional de categoría oro de World Athletics. Antes de competir habla con EFE sobre el momento deportivo que atraviesa, "el mejor" de su carrera, sus objetivos a medio plazo, con la ambición del oro olímpico, y el apoyo que recibe de la estructura gubernamental en su país. Por David Ramiro

- Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de rallys (hasta 31).

- Indycar. Prueba de Detroit, entrenamientos

- Final Conferencia Oeste. Séptimo partido: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs .

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 20ª etapa. Gemona dei Friuli 1976-2026-Piancavallo (200 kms).

- Final de la Liga de Campeones, en Budapest: Arsenal-PSG (16.00 GMT).

- Amistosos (-2 GMT) Escocia-Curaçao (14.00), Ecuador-Arabia Saudí (01.30, madrugada al domingo, en Harrison, Nueva Jersey), México-Australia (03.00 madrugada al domingo, en Pasadena)

- Copa de Campeones de la CONCACAF. Final: Toluca-Tigres UANL

- LIV Golf, torneo de Corea del Sur, en Busan (hasta 31)

- DP World Tour. Abierto de Austria, en Kitzbühel (hasta 31).

- PGA Tour. Charles Schwab Challenge, en Fort Worth (Texas) (hasta 31).

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40 GMT), sesiones de clasificación (08.10 a 12.20 GMT) y carrera sprint (13.00 GMT) del Gran Premio de Italia, 7ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Mugello. (FOTO)

- Mundial de Superbike. 6ª cita, en el Motorland Aragón, en Alcañiz (Teruel).

- Mundial de motocross MXGP. GP de Alemania, en Teutschenthal. Manga de clasificación

- Copa del Mundo de natación artística, en Pontevedra (hasta 31).

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

- Comienza en Nueva York la sexta prueba del Mundial de Sail GP (hasta el 31)

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Redacción EFE Deportes