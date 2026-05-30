¡Sorpresa! Coco Gauff queda eliminada de Roland Garros

Coco Gauff perdió el duelo contra Anastasia Potapova por 4-6, 7-6 (7/1) y 6-4, convirtiéndose en la tercera integrante del top 5 de la clasificación mundial femenina en caer en este Roland Garros, después del adiós de su compatriota Jessica Pegula (5ª) en primera ronda y de la #2 mundial, la kazaja Elena Rybakina, en la segunda ronda.

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Este Roland Garros se está viendo sacudido por las sorpresas también en el cuadro masculino, donde el italiano Jannik Sinner, #1 mundial, y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 torneos del Grand Slam, no consiguieron sobrevivir a la primera semana del torneo.

Gauff sufre una enorme decepción con esta derrota prematura, como ya le ocurrió el año pasado al perder en primer ronda en Wimbledon o en el pasado Abierto de Estados Unidos, donde se despidió en octavos de final.

Potapova, que iguala su mejor actuación personal en Roland Garros al llegar a octavos como en la edición de 2024, se enfrentará en la próxima ronda a la rusa Anna Kalinskaya (22ª) , que unas horas antes derrotó a la colombiana María Camila Osorio (86ª).

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En el último set, Potapova llegó a destacarse pronto (3-1) de Gauff, que reaccionó (3-3) . El pulso llegó igualado a los compases finales, donde la norteamericana perdió su servicio con 5-4 para consumar su eliminación.

“No tengo palabras”, fue la primera reacción de Potapova, ganadora de tres torneos en el circuito profesional, todos ellos de categoría WTA 250. “Estoy muy orgullosa de esto, de haber continuado luchando” después de perder un primer set muy disputado.

Según explicó la propia Potapova, esta victoria pasa directamente a formar parte de las tres que considera más importantes en su carrera.