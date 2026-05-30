Sportivo José Meza sumó su cuarta victoria en el salonismo

En la semana se cumplió la cuarta ronda de partidos por la Copa de Oro del fútbol de salón, donde se encuentran como líderes en sus respectivas series el 12 de Junio de Barrio Jara, Deportivo La Merced y Sportivo José Meza, estos dos últimos de Ñemby.

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Por el Grupo B, la semana arrancó este lunes, con la victoria del 12 de Junio por 7-4 sobre Nuestra Señora de la Asunción Club, en juego de regularización.

Ya por la fecha actual, el 12 de Junio resignó su condición invicta y cayó sorprendido por el Deportivo La Merced, que se impuso por 6 goles contra 3, para compartir la vanguardia con el “12″.

Deportivo Atenas sigue consolidándose y esta vez goleó 8-3 a Nuestra Señora de la Asunción Club.

Fomento de Barrio Obrero consiguió una importante victoria en el duelo de vecinos, al doblegar 4-1 a Independiente. Tuvo fecha libre Artemios FC.

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Por el Grupo A, Sportivo José Meza se hizo fuerte en su casa, en Ñemby, para golear 6-1 al trinidense Deportivo Primor.

Simón Bolívar de Trinidad encontró un duro adversario en San Antonio, y solo consiguió la paridad, de 3 a 3.

El vigente campeón, 29 de Setiembre, tampoco pudo sumar con victoria, igualando en su visita a Cerro Corá de Lambaré por 3-3. Quedó libre Villeta FC.

* Posiciones. Grupo A: José Meza 8 puntos, Bolívar 5, Cerro Corá 5, 29 de Septiembre 3, Artemios 2, San Antonio 1, Primor 0.

Grupo B: 12 de Junio 6 puntos, La Merced 6, Atenas 5, Villeta 4 puntos, Fomeneto 2, Independiente 1, NSA Club 0.