Balsamo repite victoria para reforzar la maglia rosa

Balsamo, quien se vio beneficiada por la descalificación de Lorena Wiebes, ganadora en principio de la primera etapa, se impuso por velocidad en un esprint masivo y muy disputado a la irlandesa Lara Gillespie (UAE) y a la también italiana Chiara Consonni (Canyon), invirtiendo un tiempo de 3h.57.49, a una media de 39,3 km/hora.

La jornada resultó movida y estuvo liderada por el Movistar y Lidl-Trek, los más laboriosos a la hora de neutralizar la escapada inicial de Eleonora La Bella, Elisa De Vallier y Sara Luccon, cazadas a 15 kilómetros de meta.

La subida al Muro di Ca' del Poggio (1 km al 11,6%), los equipos de las velocistas controlaron a la perfección el final, ofreciendo un emocionante duelo donde la excampeona del mundo superó por poco a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a Chiara Consonni.

En la general, Balsamo (Cuneo, 28 años) supera por 8 segundos a Gillespie y en 12 a Consonni. La cubana Arlenis Sierra (Movistar) es octava a 20 segundos.

La tercera jornada del Giro femenino se disputa este lunes entre Bibione y Buja, con un recorrido de 156 km. Otra jornada propicia para el esprint.