Polideportivo
31 de mayo de 2026 a la - 11:35

Balsamo repite victoria para reforzar la maglia rosa

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Redacción deportes, 31 may (EFE).- La italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) se adjudicó la victoria al esprint en la segunda etapa del Giro de Italia disputada entre Roncade y Caorle, de 156 km de recorrido, por lo que refuerza la maglia rosa.

Por EFE

Balsamo, quien se vio beneficiada por la descalificación de Lorena Wiebes, ganadora en principio de la primera etapa, se impuso por velocidad en un esprint masivo y muy disputado a la irlandesa Lara Gillespie (UAE) y a la también italiana Chiara Consonni (Canyon), invirtiendo un tiempo de 3h.57.49, a una media de 39,3 km/hora.

La jornada resultó movida y estuvo liderada por el Movistar y Lidl-Trek, los más laboriosos a la hora de neutralizar la escapada inicial de Eleonora La Bella, Elisa De Vallier y Sara Luccon, cazadas a 15 kilómetros de meta.

La subida al Muro di Ca' del Poggio (1 km al 11,6%), los equipos de las velocistas controlaron a la perfección el final, ofreciendo un emocionante duelo donde la excampeona del mundo superó por poco a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a Chiara Consonni.

En la general, Balsamo (Cuneo, 28 años) supera por 8 segundos a Gillespie y en 12 a Consonni. La cubana Arlenis Sierra (Movistar) es octava a 20 segundos.

La tercera jornada del Giro femenino se disputa este lunes entre Bibione y Buja, con un recorrido de 156 km. Otra jornada propicia para el esprint.