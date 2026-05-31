El anfitrión Carlos Barbosa se convierte en el mas ganador de la Libertadores de futsal

El team naranja de Carlos Barbosa se consagró a expensas del Magnus Futsal de Sorocaba, por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en la gran final de la Copa Libertadores que vio también la paridad en tiempo extra.

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En el parejo juego final, Carlos Barbosa inició bien y rápidamente abrió el marcador a los 6′ por medio de Renán Durgante. El mítico Rodrigo Araújo, quien anunció su despedida profesional, igualó a los 20′ para Magnus.

A los 8′ de la complementaria, Lucas Otanha Rodrigues puso el 2-1 para Barbosa, y a los 13′ Bruno Andrade igualó 2-2 para Magnus, culminando igualados en tiempo normal.

Tras los tiempos extras entre Carlos Barbosa y Magnus, no se movió el marcador. En los penales, los locales se impusieron 7-6.

El team de Carlos Barbosa se convirtió en el equipo mas ganador de Libertadores, superando al también brasileño Jaraguá que se quedó con 6 títulos.

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Los anfitriones obtuvieron este nuevo cetro luego de 7 años, su anterior fue en 2019 en la recordada final contra Cerro Porteño, en Buenos Aires, y ahora celebraron en casa, en un estadio colmado de aficionados, con una gran hinchada que fue mayoritaria en el Coliseo Municipal Sergio Luiz Guerra.

Los títulos de Barbosa fueron en 2002, 2003, 2011, 2017, 2018, 2019 y el de esta edición 2026.

* Boca tercero. El Boca Juniors de Argentina goleó 6-1 a Centauros de Venezuela, para completar el podio de este torneo.

Las ubicaciones finales quedaron de la siguiente manera:

Campeón: Carlos Barbosa de Río Grande do Sul, Brasil

Vicecampeón: Magnus Futsal de Sorocaba, São Paulo

3° Boca Juniors de Argentina

4° Centauros de Venezuela

5° Panta Walon de Perú

6° Nacional de Uruguay

7° Cerro porteño

8° Deportivo Lyon Cali de Colombia

9° Colo-Colo de Chile

10° Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia

11° Peñarol de Uruguay (campeón 2025)

12° Divino Niño de Ecuador.