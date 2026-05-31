Olimpia sigue por buen camino en la Premium de futsal

Los cotejos por la séptima fecha del Apertura de la Liga Premium no se pudieron cumplir en su totalidad este viernes. Olimpia hizo lo suyo derrotando por 9-2 a Deportivo Santaní para quedar solitario en la punta, mientras hay cotejos que deben ser regularizados.

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Olimpia derrotó a los santanianos en su casa, en el “Sacramento” y festeja en la vanguardia, por lo menos hasta que se regularicen los partidos de Cerro Porteño y Afemec.

En el otro juego del viernes, Exa Ysaty le ganó 4-3 a Presidente Hayes, en su visita al Fortín de Tacumbú, para seguir bien ubicados en la tabla.

* Juegos reprogramados. La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó la reprogramación de tres partidos:

Lunes 1 de junio

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20:30 Star’s Club vs. San Cristóbal (cancha de Star’s)

20:30 Recoleta FC vs. Coronel Escurra (cancha de Recoleta)

21:00 3 de Mayo vs. Sol/Campoalto (cancha del 3 de Mayo)

* Otros juegos a reprogramarse. La participación de Cerro Porteño en la Libertadores también ha pospuesto dos partidos, que deben ser reprogramados esta semana.

Los juegos de los azulgranas que deben regularizarse son contra Exa Ysaty y Afemec.

En los principales puestos de la tabla, Olimpia lidera con 15 puntos, seguido por Afemec 13 (1 partido pendiente), Exa Ysaty 12 (1 encuentro pendiente) y Cerro Porteño 11 (2 juegos pendientes).