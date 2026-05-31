Polideportivo
31 de mayo de 2026 a la - 17:36

Olimpia sigue por buen camino en la Premium de futsal

Olimpia celebra la goleada a Santaní, por 9-2, y la punta provisoria en la Liga Premium de futsal FIFA, en el juego de este viernes, por la séptima fecha.
Olimpia celebra la goleada a Santaní, por 9-2, y la punta provisoria en la Liga Premium de futsal FIFA, en el juego de este viernes, por la séptima fecha.

Olimpia goleó a Deportivo Santaní por la séptima fecha de la Liga Premium de futsal FIFA, en la jornada del viernes, donde solo se disputaron dos de los cinco compromisos previstos, y los tres restantes se jugarán este lunes. Momentáneamente, los franjeados se encuentran solitarios en la punta.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los cotejos por la séptima fecha del Apertura de la Liga Premium no se pudieron cumplir en su totalidad este viernes. Olimpia hizo lo suyo derrotando por 9-2 a Deportivo Santaní para quedar solitario en la punta, mientras hay cotejos que deben ser regularizados.

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Olimpia derrotó a los santanianos en su casa, en el “Sacramento” y festeja en la vanguardia, por lo menos hasta que se regularicen los partidos de Cerro Porteño y Afemec.

En el otro juego del viernes, Exa Ysaty le ganó 4-3 a Presidente Hayes, en su visita al Fortín de Tacumbú, para seguir bien ubicados en la tabla.

* Juegos reprogramados. La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) comunicó la reprogramación de tres partidos:

Lunes 1 de junio

20:30 Star’s Club vs. San Cristóbal (cancha de Star’s)

20:30 Recoleta FC vs. Coronel Escurra (cancha de Recoleta)

21:00 3 de Mayo vs. Sol/Campoalto (cancha del 3 de Mayo)

* Otros juegos a reprogramarse. La participación de Cerro Porteño en la Libertadores también ha pospuesto dos partidos, que deben ser reprogramados esta semana.

Los juegos de los azulgranas que deben regularizarse son contra Exa Ysaty y Afemec.

En los principales puestos de la tabla, Olimpia lidera con 15 puntos, seguido por Afemec 13 (1 partido pendiente), Exa Ysaty 12 (1 encuentro pendiente) y Cerro Porteño 11 (2 juegos pendientes).