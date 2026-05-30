Polideportivo
30 de mayo de 2026 a la - 17:07

Cerro le vuelve a ganar a Lyon y se ubica en séptimo puesto de la Libertadores de futsal

Jorge Sarubbi controla el balón contra el adversario del Lyon Cali, en el juego que ganó el team paraguayo para ubicarse séptimo de la Libertadores de futsal.
Jorge Sarubbi controla el balón contra el adversario del Lyon Cali, en el juego que ganó el team paraguayo para ubicarse séptimo de la Libertadores de futsal.

Cerro Porteño consiguió este sábado el séptimo puesto en la Libertadores de futsal en Carlos Barbosa, al doblegar 6-4 al Lyon Cali de Colombia, rival al que ya había ganado en fase de grupos del certamen que se disputa en Brasil.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El supercampeón paraguayo, que se había coronado en la Libertadores 2016 en Asunción, se impuso en un partido sabatino parejo a los cafeteros, para “festejar” el séptimo puesto en la Libertadores que se disputa en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande Do Sul, Brasil.

Lea más: Cerro Porteño cayó contra Nacional en repechaje posicional

Los azulgranas terminaron con un saldo de tres partidos ganados y tres perdidos en el torneo regional.

En el Grupo C, le ganaron a Lyon y a Nacional de Uruguay, y por el séptimo lugar obtuvo el triunfo de este sábado contra los colombianos.

En cuanto a las derrotas, en la fase de grupos perdió contra Colo-Colo de Chile, no obstante se ubicó primero en su serie. En cuartos de final cayó contra Boca Juniors de Argentina, y en el repechaje de reclasificación por puestos del 5° al 8°, esta vez perdió contra Nacional de Uruguay.

En cuanto a las instancias decisivas, los semifinalistas surgirán este sábado, tras los cruces: Magnos Futsal Br vs. Boca Juniors, y, Carlos Barbosa vs. Centauros de Venezuela.