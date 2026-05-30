Cerro le vuelve a ganar a Lyon y se ubica en séptimo puesto de la Libertadores de futsal

El supercampeón paraguayo, que se había coronado en la Libertadores 2016 en Asunción, se impuso en un partido sabatino parejo a los cafeteros, para “festejar” el séptimo puesto en la Libertadores que se disputa en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande Do Sul, Brasil.

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Los azulgranas terminaron con un saldo de tres partidos ganados y tres perdidos en el torneo regional.

En el Grupo C, le ganaron a Lyon y a Nacional de Uruguay, y por el séptimo lugar obtuvo el triunfo de este sábado contra los colombianos.

En cuanto a las derrotas, en la fase de grupos perdió contra Colo-Colo de Chile, no obstante se ubicó primero en su serie. En cuartos de final cayó contra Boca Juniors de Argentina, y en el repechaje de reclasificación por puestos del 5° al 8°, esta vez perdió contra Nacional de Uruguay.

En cuanto a las instancias decisivas, los semifinalistas surgirán este sábado, tras los cruces: Magnos Futsal Br vs. Boca Juniors, y, Carlos Barbosa vs. Centauros de Venezuela.