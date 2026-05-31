Yacaré XV cae contra Peñarol en la penúltima fecha del Super Rugby Américas

Los Yacaré perdieron en el estadio “Héroes de Curupayty”, en el Parque Olímpico, por el score de 36-22 contra los carboneros del rugby.

En una de sus peores actuaciones de la franquicia paraguaya en el torneo, los Yacaré XV se encuentran penúltimos entre ocho equipos que toman parte de la SRA 2026.

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Los ya clasificados a la fase semifinal, los tres argentinos, consiguieron sendos triunfos. Dogos se impuso con lo justo al también clasificado Capibaras XV por 26-25, mientras Pampas le ganó 30-28 a Selknam de Chile.

Tarucas se puso a tiro de clasificación al vencer a Cobras de Brasil por 61-26 en el otro partido.

Con esto, los venados se adelantaron en la tabla a Selknam por 3 puntos, quedando una sola fecha.

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* La clasificación. Cumplidas 13 fechas, la clasificación se encuentra así:

Dogos XV de Argentina 56 puntos (clasificado)

Pampas de Argentina 49 puntos (clasificado)

Capibaras XV de Argentina 47 puntos (clasificado)

Tarucas de Argentina 39 puntos

Selknam de Chile 36 puntos

Peñarol de Uruguay 34 puntos

Yacaré XV 13 puntos

Cobras BR de 11 puntos

* Próxima fecha. Este fin de semana se disputará la última fecha (14) del SRA 2026:

Viernes 5 de junio

Peñarol vs. Pampas

Dogos XV vs. Yacaré XV

Tarucas vs. Capibaras XV

Sábado 6 de junio

Selknam vs. Cobras