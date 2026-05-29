Polideportivo
29 de mayo de 2026 a la - 17:47

Yacaré con su último partido de local, contra Peñarol, en un festivo programa de la ovalada en el Héroes de Curupayty

Los Yacaré XV se presentan este sábado en el "Héroes de Curupayty", para disputar su último cotejo de local, frente a Peñarol. La fase inicial del Super Rugby Américas tiene una fecha mas y luego las semifinales.
Los Yacaré XV se presentan este sábado en el "Héroes de Curupayty", para disputar su último cotejo de local, frente a Peñarol. La fase inicial del Super Rugby Américas tiene una fecha mas y luego las semifinales.

Este sábado habrá una festiva jornada en el estadio “Héroes de Curupayty”, con el plato central por la Super Rugby Américas: Yacaré XV vs. Peñarol de Uruguay. Será la última presentación de local de la franquicia paraguaya, en medio de una gran programación ovalada con otros partidos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los Yacaré XV, la franquicia paraguaya de rugby, recibirá a Peñarol de Uruguay en la penúltima fecha de revanchas del Super Rugby, juego que se celebrará como plato de fondo de la jornada sabatina en el estadio “Héroes de Curupayty” en el Parque Olímpico, Luque.

Se prepara una linda jornada, con otros tres interesantes partidos.

Lea más: Yacaré cae contra Tarucas

Los Yacaré disputarán la Fecha 13 del certamen de rugby regional contra los campeones vigentes, Peñarol Rugby, que no reprisó su actuación de la temporada anterior, así como la franquicia albirroja, que se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones.

Los otros partidos serán: Capibaras XV vs. Dogos XV, ambos argentinos; Pampas de Argentina vs. Selknam de Chile y Cobras de Brasil vs. Tarucas de Argentina.

Los equipos que avanzaron a la siguiente fase son los argentinos Dogos XV, Pampas y Capibaras XV. Resta un cupo, para el cual pelean Tarucas de Argentina y Selknam de Chile, ambos con igual puntaje.

La programación arrancará de este sábado, en Luque, será la siguiente:

13:30 Paraguay M17 vs. Regatas (Resistencia) - Partido amistoso M17

15:15 Paraguay Desarrollo vs. Regatas (Resistencia) - Partido amistoso de Primera

17:25 Fernando de la Mora vs. Santa Clara - Torneo Nacional de Clubes

20:00 Yacaré XV vs. Peñarol - Super Rugby Américas

* Entradas. El precio de las entradas para la batería de cotejos sabatinos:

Graderías: G. 50.000

Preferencias: G. 100.000

El siguiente fin de semana se disputará la última jornada de la fase “todos contra todos” ida y vuelta, y Yacaré irá hasta Argentina, para el partido contra el ya clasificado a las semifinales Dogos XV.