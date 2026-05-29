Yacaré con su último partido de local, contra Peñarol, en un festivo programa de la ovalada en el Héroes de Curupayty

Los Yacaré XV, la franquicia paraguaya de rugby, recibirá a Peñarol de Uruguay en la penúltima fecha de revanchas del Super Rugby, juego que se celebrará como plato de fondo de la jornada sabatina en el estadio “Héroes de Curupayty” en el Parque Olímpico, Luque.

Se prepara una linda jornada, con otros tres interesantes partidos.

Lea más: Yacaré cae contra Tarucas

Los Yacaré disputarán la Fecha 13 del certamen de rugby regional contra los campeones vigentes, Peñarol Rugby, que no reprisó su actuación de la temporada anterior, así como la franquicia albirroja, que se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones.

Los otros partidos serán: Capibaras XV vs. Dogos XV, ambos argentinos; Pampas de Argentina vs. Selknam de Chile y Cobras de Brasil vs. Tarucas de Argentina.

Los equipos que avanzaron a la siguiente fase son los argentinos Dogos XV, Pampas y Capibaras XV. Resta un cupo, para el cual pelean Tarucas de Argentina y Selknam de Chile, ambos con igual puntaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La programación arrancará de este sábado, en Luque, será la siguiente:

13:30 Paraguay M17 vs. Regatas (Resistencia) - Partido amistoso M17

15:15 Paraguay Desarrollo vs. Regatas (Resistencia) - Partido amistoso de Primera

17:25 Fernando de la Mora vs. Santa Clara - Torneo Nacional de Clubes

20:00 Yacaré XV vs. Peñarol - Super Rugby Américas

* Entradas. El precio de las entradas para la batería de cotejos sabatinos:

Graderías: G. 50.000

Preferencias: G. 100.000

El siguiente fin de semana se disputará la última jornada de la fase “todos contra todos” ida y vuelta, y Yacaré irá hasta Argentina, para el partido contra el ya clasificado a las semifinales Dogos XV.