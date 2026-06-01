Las guerreras Ariana Portillo y Jazmín Mendoza son campeonas de la European Handball Cup con el Guardés

Las paraguayas Ariana Portillo y Jazmín Mendoza, habitués de la selección albirroja, de excelente gestión desde su llegada al club gallego de hándbol, tuvieron gran aporte a lo largo del torneo para que el Atlético Guardés conquistara el máximo galardón en el EHF European Cup.

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En la gran final, el Guardés se impuso al MSK luventa Michalovce de Eslovaquia por el score de 29-24 en el partido de vuelta para celebrar el título.

Es el primer cetro continental de las guardeñas, que demostraron buena superioridad contra las eslovacas, dominando el primer tiempo con un 14-8. Controlando las alternativas del juego, el Guardés permitió un leve repunte del Michalovce, que ganaron el chico por 16-15, para cerrar el marcador de 29-24.

Las guerreras colaboraron con un gol cada una para el team campeón.

El juego disputado en el Pabellón A Sangriña, en A Guarda, con unos 1.200 espectadores.

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Atlético Guardés: Amandine Balzinc, Blazka Hauptman (4), María Sancha (4), África Sempere (3), Lorena Téllez (3), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (3), Ania Ramos (3), Elena Martínez (2), Jazmín Mendoza (1), Rosane Serrano (1), Nerea Gil (1), Ariana Portillo (1), Cristina Cifuentes, Carme Castro y Sabina Mínguez (ps)​

MSK Michalovce (8+16):Barbora Jakubikova, Aline Bieger (6), Martina Popovcová (5), Karina Soskyda, Dorota Bacenkova (4), Emma Lukacova (4), Juliana Costa Pereira (3), Barbora Sabovova (2), Emilia Kowalik, Andrea Brajovic, Iryna Kompaniiets, Tamara Geffertova, Iryna Yablonska (p.), Barbora Jakubikova (p.) y Anastasiia Lazorak (p.)​

Árbitros: Nichlas Nygaard y Jonas Primdahl (Dinamarca).

Expulsión y exclusiones: Roja directa para la visita Emilia Kowalik (min. 24).

Excluyeron con 2 minutos a las locales Cristina Cifuentes y Carme Castro, y, a las visitantes Aline Bieger, Andrea Brajovic, Iryna Kompaniiets y Emma Lukacova.​