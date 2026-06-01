Tiradores paraguayos sobresalen en campeonato internacional disputado en Brasil

El tiro práctico paraguayo volvió a dejar en alto el nombre del país con una sobresaliente participación en el XXXIX Campeonato Brasileiro Open Internacional de IPSC Handgun y el VIII Campeonato de Pistol Caliber Carbine, competencias desarrolladas durante el fin de semana en la ciudad de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

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El certamen reunió a cerca de 500 tiradores provenientes de Argentina, Brasil y Paraguay, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región dentro de la modalidad de Tiro Práctico.

Entre los representantes nacionales, la actuación más destacada correspondió a Viviana Zárate, quien logró el segundo puesto en la División Producción Optics, categoría Lady, utilizando una pistola CZ Shadow 2 Optic. La paraguaya volvió a demostrar su nivel competitivo frente a exponentes de gran jerarquía internacional.

Por su parte, Carlos Meixner alcanzó el puesto 11 de la clasificación general en la División Producción, compitiendo con una pistola de competición CZ Shadow 2 Orange, mientras que José Gorostiaga finalizó en la novena posición de la clasificación general de la División Producción Optics, utilizando una pistola Canik Optic.

La delegación paraguaya contó además con el acompañamiento y asistencia de la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), que brindó apoyo para garantizar la trazabilidad, el control y el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con el traslado internacional de armas de fuego, municiones y accesorios.

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Paraguay continúa consolidando su presencia en el ámbito internacional del tiro práctico, sumando resultados destacados y fortaleciendo el crecimiento de una disciplina que cada vez cuenta con mayor representación nacional en competencias de alto nivel.