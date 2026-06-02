El mexicano Jeff Luhnow, presidente saliente del Leganés, se despide del club español

Luhnow se pronunció en un comunicado divulgado en la cuenta de X del Leganés después de que el grupo internacional de inversión especializado en deporte y tecnología, 885 Capital, formalizara ayer, lunes, la adquisición del 84,2 por ciento del capital social del club y nombrara a Eduardo Cosín como máximo responsable después de haber sido vicepresidente ejecutivo.

"Es difícil encontrar las palabras adecuadas para cerrar una etapa tan importante de mi vida y quiero hacerlo, sobre todo, dando las gracias. Y las primeras son para vosotros, la afición. Desde el primer día que llegué al club y a la ciudad me abristeis las puertas y me hicisteis sentir uno más de esta familia", comienza su mensaje Luhnow.

El empresario mexicano asumió la presidencia del club pepinero en junio de 2022 después de que Blu Crow Sports Group comprara la entidad.

Recuerda que la primera temporada "no fue sencilla", pero el aprendizaje les "hizo más fuertes" y al año siguiente, se logró el ascenso a LaLiga EA Sports (Primera División española).

"Compartir aquella felicidad con vosotros es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida", evoca el empresario, nacido en México y que también tiene nacionalidad estadounidense.

También habla de los "momentos inolvidables" de la siguiente campaña que terminó con el pase a LaLiga Hypermotion (Segunda División española): "Si hay una imagen que siempre recordaré es la del día del descenso, con la afición despidiendo al equipo entre aplausos. Aquel día entendí aún más la grandeza de este club y de su gente".

Respecto a la temporada que concluyó el pasado domingo, en la que el conjunto pepinero logró salvarse tras ganar al Mirándés (1-0) en Butarque, Lunhow hace autocrítica: "Esta temporada no ha salido como esperábamos y soy consciente de que ha habido decisiones que no han sido acertadas. Asumo esa responsabilidad con humildad, lo siento".

"Ser presidente del Leganés ha sido una de las mayores responsabilidades, pero también uno de los mayores orgullos de mi vida", subraya el empresario, quien da las gracias a la plantilla, los empleados del club, la junta directiva y a la ciudad de Leganés.

Lunhow concluye deseando "la mejor de las suertes" al nuevo proyecto: "Estoy convencido logrará éxitos, que seguiré y celebraré allá donde esté. Siempre seré un pepinero más".