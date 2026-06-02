El puertorriqueño Edwin Arroyo debuta con imparable en las Grandes Ligas

Arroyo, de 22 años, no desperdició la oportunidad de destacarse, tanto en la ofensiva como en la defensa, en su primer juego con los Rojos en la noche del lunes ante los Reales de Kansas City, a pesar de caer derrotados 9-2.

El pelotero boricua se destacó primero con el guante, cuando en la segunda entrada 'fildeó' como una estrella una fuerte roleta que bateó Nick Loftin y que se iba para el jardín derecho, pero la pudo detener y sacar fuera al corredor.

En la ofensiva, Arroyo, luego de abanicarse en sus primeros tres turnos al bate, aprovechó en la novena entrada, y ya con el juego bastante seguro para los Reales, encajó un 'lineazo' frente al relevista Eli Morgan, para su primer hit.

Tras el imparable, el 'coach' de primera base de los Rojos, Collin Cowgill, felicitó a Arroyo, y el jardinero derecho Lane Thomas agarró la pelota y la devolví al cuadro para guardarle la misma al boricua.

En dicho partido, Jac Caglianone, de los Reales y de sangre puertorriqueña, bateó de 4-2, incluyendo su sexto jonrón de la temporada, empujó dos carreras y anotó dos más.

Con la derrota, los Rojos pusieron su récord en 30-29. A pesar de tener marca positiva, están en la última posición de la División Central.

La oportunidad para Arroyo para debutar el lunes surgió luego de la lesión del dominicano Elly De La Cruz, quien abandonó el partido del domingo ante los Bravos de Atlanta tras sentir molestias en el tendón de la corva mientras corría hacia la primera base en la quinta entrada.

Previo a subir a las Grandes Ligas, Arroyo se destacó en Triple A con Louisville.

En 53 partidos, el bateador ambidiestro de 22 años registró un promedio de bateo .323 con 11 cuadrangulares y 34 carreras impulsadas.

Además, acumuló 70 imparables, anotó 41 carreras y consumió 217 turnos oficiales al bate.

El debut de Arroyo se suma a la de otros boricuas esta temporada 2026 en las Grandes Ligas, junto a Bryan Torres con los Cardenales de San Luis, Elmer Rodríguez con los Yankees de Nueva York y Eduardo Rivera con los Medias Rojas de Boston, respectivamente.

Los tres jugaron juntos por Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.