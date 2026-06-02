Miércoles, 3 de junio 2026

París. Se completan este miércoles los cuartos de final del torneo de tenis de Roland Garros. En el cuadro masculino juegan tres tenistas italianos: Fabio Cobolli, que se cruza con el canadiense Felix Auger-Aliassime, y los 'Matteos', Berrettini y Arnaldi, que se enfrentan entre sí. En el femenino, la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se ve las caras con la rusa Diana Shnaider, mientras que la también rusa Anna Kalisnaya se cruza con la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa.

- Un Mundial ensombrecido por redadas migratorias o la guerra de Irán en el EEUU de Trump, por Andrés Sánchez Braun

- La amenaza de redadas migratorias en estadios o fan zones, la dificultad para lograr visados turísticos o el encarecimiento de los viajes por la guerra de Irán han ensombrecido los ánimos en EE.UU. de cara al Mundial y rebajado las expectativas que tenía el sector turístico estadounidense con respecto al torneo.

- Los cambios en el arbitraje durante el Mundial, por Olga Martín Sanciones por pérdidas de tiempo y para acciones como la protagonizada por el argentino Prestianni con el brasileño Vinicius en la "Champions" europea, con más intervención del VAR ante córners y segundas amarillas son parte de las novedades que presentará el Mundial en las normas de juego.

- Del 10 por accidente de Pelé, al portero campeón del mundo con el 5, historias con dorsales, por Óscar González

- Un error burocrático convirtió al ‘10’ en un número emblemático, un portero fue campeón con el 5 a la espalda y el 14 y el 19 identificó a dos de los mejores de la historia en su paso por el Mundial. Historias con números que el azar convirtió en simbólicos.

. Análisis del grupo E. Ecuador ante un gigante como Alemania, un novato como Curazo y una díficil Costa de Marfil. Por Rodrigo Zuleta

. Análisis del grupo F. El nuevo intento de la ‘naranja mecánica’ choca con un Japón emergente y el peligro de Suecia y Túnez. Por Óscar González

Kiev. Una escuela deportiva social basada en el fútbol y apoyada por la Fundación Real Madrid, proporciona un lugar de recuperación y desarrollo para cien niños ucranianos afectados por la invasión rusa en Vínniki, cerca de Leópolis.

Oviedo. El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes falla este miércoles un galardón que en las ediciones más recientes ha distinguido a la tenista estadounidense Serena Williams, la jugadora española de bádminton Carolina Marín, el atleta keniano Eliud Kipchoge, y la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados.

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- Final de la NBA. Primer partido: San Antonio Spurs-New York Knicks (00:30 GMT del jueves). Información de Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga Endesa. Cuartos de final. Primeros partidos (FOTO): Valencia Basket–Surne Bilbao (17.00 GMT) y Kosner Baskonia–Asisa Joventut (19.00 GMT).

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- Mundial 2026. Ciudad de México. Más de 6.000 voluntarios que participarán en el Mundial de Fútbol se preparan para recibir a miles de visitantes en la Ciudad de México, una de las sedes de la justa deportiva que espera recibir más de 5 millones de turistas. (FOTO)

- Mundial 2026. La selección de Panamá recibe a República Dominicana en un partido amistoso que marcará su despedida oficial ante su afición antes de iniciar su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto)

- Kiev. Reportaje. Una escuela deportiva social basada en el fútbol y apoyada por la Fundación Real Madrid, proporciona un lugar de recuperación y desarrollo para cien niños ucranianos afectados por la invasión rusa en Vínniki, cerca de Leópolis. (FOTO) (VÍDEO)

- Amistosos: Luxemburgo-Italia y Países Bajos-Argelia

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Más de 6.000 voluntarios que participarán en el Mundial de Fútbol se preparan para recibir a miles de visitantes en la Ciudad de México, una de las sedes de la justa deportiva que espera recibir más de 5 millones de turistas. (FOTO)

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- Previas Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park.

- Oviedo. El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes falla el galardón

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Información de Luis Miguel Pascual (FOTO).

. Se completan los cuartos de final. Pista Philippe-Chatrier (desde las 09:00 GMT): Anna Kalinskaya (RUS/22)-Maja Chwalinska (POL), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Diana Shnaider (RUS/25) y Félix Auger-Aliassime (CAN/4)-Flavio Cobolli (ITA/10). No antes de las 18:15 GMT: Matteo Berrettini (ITA)-Matteo Arnaldi (ITA).

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Redacción EFE Deportes