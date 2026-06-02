Un Junior Caminero más selectivo en el plato ve aumentar su porcentaje de embasarse

Caminero, de 22 años, comenzó la temporada tan caliente con el madero como estuvo durante el Clásico Mundial de Béisbol, donde despachó tres vuelacercas, incluyendo uno contra el ganador de manera unánime del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, el estadounidense Paul Skenes.

No es de extrañar el poder de 'La Máxima', como es apodado, pues en la temporada pasada despachó 45 jonrones.

Lo que sobresale en lo que de estación en Grandes Ligas, es que ha sido paciente en cada turno lo que se refleja en un porcentaje de embasarse de .381, cuando el año pasado fue de .311.

El toletero ha logrado reducir su tasa de ponches, lo que se refleja en sus 36 bases por bolas negociadas en 2026, aunque ha 'abanicado la brisa' en 25 ocasiones.

El dominicano proyecta una campaña superior a la de 2025, su año de consagración en la MLB.

En 215 turnos al bate promedia .279, el año pasado bateó .264, y ha remolcado 30 vueltas, solo por detrás del mexicano Jonathan Aranda (43) y el cubano Yandy Díaz (38).

Su total de bases es de 110, una por debajo de Díaz y otra por encima de Aranda.

Caminero debutó en la MLB el 23 de septiembre de 2023, despachando su primer indiscutible ese mismo día, en partido contra los Azulejos de Toronto.

Es dueño de un poder descomunal y, aunque defensivamente no es un jugador espectacular, hace su trabajo con la 'esquina caliente'.

Este año se presentó a los campos de entrenamientos con menos peso que en 2025 y eso se nota en su defensa alrededor del tercer cojín.