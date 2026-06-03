Colonias Gold y San José definen los cruces del Top 4 de baloncesto

Los Gold y santos no pudieron disputar el partido de ida de la primera etapa de la Liga de Básquetbol y lo harán este jueves, en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, la casa dorada. El juego se anuncia para las 19:30 en las colonias.

Lea más: Félix Pérez se anota para el Top 4

De ganar San José, será primero de la fase regular y jugará las semifinales al mejor de 5 partidos, contra Félix Pérez Cardozo.

De ganar los Gold, habrá juego extra Olimpia Kings vs. San José, para definir al primero de la clasificación.

Colonias quedó tercero en la tabla y jugará con el team que quede segundo Kings o FPC.

* Posiciones de la primera etapa. Por ahora, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1° Olimpia Kings 26 puntos

2° Deportivo San José 25 puntos

3° Colonias Gold 23 puntos

4° Félix Pérez Cardozo 22 puntos

Juegan la Copa “Estadio Comuneros”

5° Deportivo Amambay 20 puntos

6° Deportivo Campoalto 18 puntos

7° Club Atlético Ciudad Nueva 16 puntos

8° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos

Copa Comuneros

Este jueves también se iniciará el torneo de segundo escalafón de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), la Copa “Estadio Comuneros”, que juegan los cuatro equipos no clasificados al Top 4.

Se jugarán tres fechas “todos contra todos” y luego las semifinales entre los dos mejores clasificados.

La programación es la siguiente:

Fecha 1 - Jueves 4 de junio:

20:30 Ciudad Nueva vs. San Alfonzo (Luis Fernández)

20:30 Campoalto vs. Deportivo Amambay (Logístico)

Fecha 2 - Lunes 8 de junio:

20:30 Deportivo Amambay vs. San Alfonzo (Pedro Juan)

20:30 San Alfonzo vs. Campoalto (Logístico)

Fecha 3 - Jueves 11 de junio:

19:30 Deportivo Amambay vs. San Alfonzo (Pedro Juan)

20:30 Campoalto vs. Ciudad Nueva (Logístico)