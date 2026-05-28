Félix Pérez se anota para el Top 4 de la Liga de Básquetbol

Félix Pérez consiguió la clasificación a la siguiente etapa de la Liga Nacional de Básquetbol al derrotar al Club Atlético Ciudad Nueva 83-77 este jueves, por la fecha 14 del certamen.

El Deportivo Amambay, que también peleaba la plaza, cayó contra Deportivo San José, pero de todas formas debía perder Félix Pérez y ganarle al “santo” para tener chance.

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Olimpia Kings lidera la tabla de posiciones, mientras San José está 1 punto atrás y Colonias Gold 2 unidades, quedando pendiente el juego entre estos dos últimos.

En principio, y según el calendario de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), el juego entre santos y colonos se habría reprogramado para el jueves 4 de junio próximo.

* Juegos de este jueves. En cuanto al partido de los Rojos de Villa Morra, los mismos se impusieron por el score de 83-77 en su visita a Ciudad Nueva, en el “Luis Fernández”.

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Deportivo Amambay llevó a San José a la Terraza del País, en Pedro Juan Caballero, peleando contra los santos pero sin resultado positivo. Las Águilas del Norte perdieron 95-85 contra los albicelestes.

Olimpia sigue sin bajar la guardia a pesar de la anticipada clasificación al Top 4, y se impuso a San Alfonzo de Minga Guazú por 98-49 en juego desarrollado en el Comando Logístico.

Finalmente, Colonias Gold le ganó sin contratiempos a Deportivo Campoalto por 82-58, en el Ka’a Poty de Obligado, la casa de los dorados.

* Tabla de posiciones. La tabla de posiciones de la Primera Etapa de la LNB 2026, se encuentra así:

1° Olimpia Kings 26 puntos

2° Deportivo San José 25 puntos (-1 partido)

3° Colonias Gold 23 puntos (-1 partido)

4° Félix Pérez Cardozo 22 puntos

5° Deportivo Amambay 20 puntos

6° Deportivo Campoalto 18 puntos

7° Ciudad Nueva 16 puntos

8° San Alfonzo 15 puntos

Copa Comuneros

La Copa “Estadio Comuneros” lo disputarán los cuatro clubes no clasificados a la Segunda Etapa de la LNB 2026.

Los mismos son:

Deportivo Amambay

Deportivo Campoalto

Atlético Ciudad Nueva

San Alfonzo de Minga Guazú