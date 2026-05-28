Polideportivo
28 de mayo de 2026 a la - 23:13

Félix Pérez se anota para el Top 4 de la Liga de Básquetbol

Olimpia y Félix Pérez se verán las caras en la fase semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, tras la clasificación de los Rojos de Villa Morra tomando el último cupo para el Top 4.
Olimpia y Félix Pérez se verán las caras en la fase semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, tras la clasificación de los Rojos de Villa Morra tomando el último cupo para el Top 4.

Félix Pérez Cardozo aseguró su pase a la fase semifinal Top 4 de la Liga Nacional de Básquetbol, al imponerse ajustadamente a Ciudad Nueva, en la última fecha de revanchas cumplida íntegramente este jueves. Los otros semifinalistas son Olimpia Kings, Deportivo San José y Colonias Gold.

Por ABC Color

Félix Pérez consiguió la clasificación a la siguiente etapa de la Liga Nacional de Básquetbol al derrotar al Club Atlético Ciudad Nueva 83-77 este jueves, por la fecha 14 del certamen.

El Deportivo Amambay, que también peleaba la plaza, cayó contra Deportivo San José, pero de todas formas debía perder Félix Pérez y ganarle al “santo” para tener chance.

Lea más: Último capítulo para conocer a semifinalistas

Olimpia Kings lidera la tabla de posiciones, mientras San José está 1 punto atrás y Colonias Gold 2 unidades, quedando pendiente el juego entre estos dos últimos.

En principio, y según el calendario de la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB), el juego entre santos y colonos se habría reprogramado para el jueves 4 de junio próximo.

* Juegos de este jueves. En cuanto al partido de los Rojos de Villa Morra, los mismos se impusieron por el score de 83-77 en su visita a Ciudad Nueva, en el “Luis Fernández”.

Deportivo Amambay llevó a San José a la Terraza del País, en Pedro Juan Caballero, peleando contra los santos pero sin resultado positivo. Las Águilas del Norte perdieron 95-85 contra los albicelestes.

Olimpia sigue sin bajar la guardia a pesar de la anticipada clasificación al Top 4, y se impuso a San Alfonzo de Minga Guazú por 98-49 en juego desarrollado en el Comando Logístico.

Finalmente, Colonias Gold le ganó sin contratiempos a Deportivo Campoalto por 82-58, en el Ka’a Poty de Obligado, la casa de los dorados.

* Tabla de posiciones. La tabla de posiciones de la Primera Etapa de la LNB 2026, se encuentra así:

1° Olimpia Kings 26 puntos

2° Deportivo San José 25 puntos (-1 partido)

3° Colonias Gold 23 puntos (-1 partido)

4° Félix Pérez Cardozo 22 puntos

5° Deportivo Amambay 20 puntos

6° Deportivo Campoalto 18 puntos

7° Ciudad Nueva 16 puntos

8° San Alfonzo 15 puntos

Copa Comuneros

La Copa “Estadio Comuneros” lo disputarán los cuatro clubes no clasificados a la Segunda Etapa de la LNB 2026.

Los mismos son:

Deportivo Amambay

Deportivo Campoalto

Atlético Ciudad Nueva

San Alfonzo de Minga Guazú