Comité Olímpico español pide que calle en Barcelona lleve nombre de Juan Antonio Samaranch

La iniciativa fue planteada por el presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, al término de la Asamblea General del organismo, que se inició con unas imágenes del acto de reconocimiento a la figura de Samaranch celebrado ayer en Barcelona a iniciativa del COE, presidido por el rey, Felipe VI.

"España le debe un homenaje a Juan Antonio Samaranch, eso se había negado y se había hecho alusión a determinados momentos de la vida de Samaranch. Y como pesados sí somos, con la ayuda del ayuntamiento de Barcelona, logramos que se rompiese ese muro y se hiciese un homenaje, reducido, y que contó con el Rey", afirmó.

Blanco destacó que fue "un acto emotivo", con el que "se ha abierto un camino para que la figura de Samaranch sea dimensionada como se debe".

"Hemos tenido que luchar mucho para conseguir el acto de ayer y se ha conseguido porque lo hemos movido desde el punto de vista del deporte. No hemos tenido un político más importante en la vida, que ha viajado por todo el mundo, defendiendo ser español y ser un dirigente. Yo lo que pediría es que haya una fecha en la que en Barcelona se haga un recuerdo a Samaranch. Los Juegos de Barcelona cambiaron la imagen de España desde fuera y la que teníamos nosotros mismos", añadió.