El Nápoles anuncia la compra de Højlund

"El Nápoles comunica que se han dado las condiciones para la adquisición definitiva de los servicios deportivos del futbolista Rasmus Winther Højlund procedente del Manchester United", señaló el club partenopeo en un comunicado.

El danés, una de las piezas clave de la ofensiva del Nápoles, llegó al club a comienzos de la temporada tras una operación de cesión con obligación de compra si se cumplían ciertos parámetros, entre ellos la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

"Decir adiós al Manchester United también es algo que resulta un poco emotivo. Mi sueño de la infancia se hizo realidad al jugar en Old Trafford con la camiseta roja", declaró el jugador cuando el equipo italiano selló su clasificación a la 'Champions', al agregar que los aficionados del Nápoles le hicieron sentir "como en casa".

El futbolista desempeñó un papel importante en el equipo de Antonio Conte, ejerciendo de delantero titular tras la ausencia de Romelu Lukaku y protagonizando momentos decisivos como el gol en la semifinal de la Supercopa de Italia contra el Milan, una competición que posteriormente ganaron.

Højlund disputó en su primera temporada con la camiseta napolitana 33 partidos, con un balance de doce goles y cinco asistencias.

Previamente, jugó dos temporadas en el Manchester United, una en el Atalanta, dos en el Sturm Graz y otras dos en el Copenhagen.