Polideportivo
03 de junio de 2026 a la - 12:30

La Federación Internacional de Esgrima levanta las restricciones a rusos y bielorrusos

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- La Federación Internacional de Esgrima (FIE) ha decidido levantar las restricciones que venía aplicando a los deportistas rusos y bielorrusos y les permitirá competir a nivel individual y por equipos con sus banderas, himnos y uniformes a partir del Campeonato del Mundo que se disputará en Hong Kong del 22 al 30 de julio.

Por EFE

El acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la FIE responde a su compromiso con "los principios fundamentales de la Carta Olímpica, entre los que se incluyen la no discriminación, la igualdad de trato y la universalidad del deporte", así como a los principios de sus estatutos, informa la entidad en su web.

La esgrima se une a otros deportes, como la gimnasia, el judo o el taekwondo, que han puesto fin a las limitaciones que se impusieron a los deportistas rusos y bielorrusos como respuesta a la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó el pasado 7 de mayo recomendar a las federaciones internacionales el fin de las restricciones a los atletas bielorrusos, pero mantuvo mantenerlas a los rusos.