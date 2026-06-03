Masters del Mbiguá participaron en competencia internacional en Argentina y subieron al podio

La competencia fue de remoergómetro y fue organizado por el Paraná Rowing Club de la Provincia de Entre Ríos, Argentina, sobre una distancia de 18.500 metros, conformando equipos de tres remeros de Masters del Mbiguá, con excelentes resultados en las justas para recibir la medalla de bronce.

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Los meritorios atletas quedaron en las siguientes posiciones finales:

Gualberto Cárdenas, 3er puesto en M50 – categoría masculina;

Oscar Ruffinelli, 3er puesto en M50 – categoría masculina;

Rubén Martínez, 1er puesto en M60 – categoría masculina y 1er puesto en X55 – categoría mixta;

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Luis Rivarola, 1er puesto en M60 – categoría masculina;

Rocío Valdez, 1er puesto en X55 – categoría mixta;

Alberto Soler, 3er puesto en M50; 1er puesto en M60 – categoría masculina y 1er puesto en X55 – categoría mixta.

Excelente desempeño tuvieron los mbigüenses, que compitieron entre un total de 25 equipos, es decir, 75 atletas provenientes de distintas localidades del vecino país.

Entre ocho clubes argentinos, El Mbiguá se ubicó en el tercer puesto en el evento de remo Indoor, como también se le conoce a la máquina emuladora de la biomecánica del remo.