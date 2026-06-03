Polideportivo
03 de junio de 2026 a la - 18:54

Masters del Mbiguá participaron en competencia internacional en Argentina y subieron al podio

Alberto Soler (i), Luis Rivarola, Rubén Martínez y Rocío Valdez, de destacada actuación en la competencia de remo ergométrica en Paraná, Entre Ríos.
Alberto Soler (i), Luis Rivarola, Rubén Martínez y Rocío Valdez, de destacada actuación en la competencia de remo ergométrica en Paraná, Entre Ríos.

Varios remeros de la categoría Masters de El Mbiguá tomaron parte de la competencia internacional organizada por el Paraná Rowing Club de Argentina, dejando en alto las enseñas del país y del Club de la Bahía, culminando en el meritorio tercer puesto en la general.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La competencia fue de remoergómetro y fue organizado por el Paraná Rowing Club de la Provincia de Entre Ríos, Argentina, sobre una distancia de 18.500 metros, conformando equipos de tres remeros de Masters del Mbiguá, con excelentes resultados en las justas para recibir la medalla de bronce.

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Los meritorios atletas quedaron en las siguientes posiciones finales:

Gualberto Cárdenas, 3er puesto en M50 – categoría masculina;

Oscar Ruffinelli, 3er puesto en M50 – categoría masculina;

Rubén Martínez, 1er puesto en M60 – categoría masculina y 1er puesto en X55 – categoría mixta;

Luis Rivarola, 1er puesto en M60 – categoría masculina;

Rocío Valdez, 1er puesto en X55 – categoría mixta;

Alberto Soler, 3er puesto en M50; 1er puesto en M60 – categoría masculina y 1er puesto en X55 – categoría mixta.

Excelente desempeño tuvieron los mbigüenses, que compitieron entre un total de 25 equipos, es decir, 75 atletas provenientes de distintas localidades del vecino país.

Entre ocho clubes argentinos, El Mbiguá se ubicó en el tercer puesto en el evento de remo Indoor, como también se le conoce a la máquina emuladora de la biomecánica del remo.